Facua alerta de una web que simula ser de la DGT y cobra 9 euros por gestionar el distintivo ambiental

Facua-Consumidores en Acción ha alertado de una web que simula ser oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) y cobra 9 euros por gestionar la expedición del distintivo ambiental para vehículos.

Según la organización, la página utiliza un logo muy similar al de la DGT en su cabecera y el color azul en su diseño, "lo que puede inducir a error a los usuarios y provocar que paguen más por un trámite que cuesta sólo 5 euros si se hace directamente a través de la DGT, sin páginas intermediarias".

La asociación, que ha denunciado los hechos ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, señala que el nombre de la web "dgt-online.com" puede inducir igualmente a creer que se trata de una página oficial del organismo de tráfico, ya que no advierte de que no se trata de una página oficial de la DGT hasta su final, donde se puede leer "distribuidor autorizado, no somos la DGT".

Hasta hace unos días, en el aviso legal indican que tras la página estaba una empresa llamada Etiqueta Medioambiental SL, con domicilio en el Paseo de la Castellana de Madrid. "Una empresa que no existe. Ahora, han cambiado la página y te dicen que la empresa es otra, New Marketing Services SLL, que tiene domicilio social en Nueva York, concretamente en Broadway. De toda confianza", ha advertido Facua.

La organización de defensa de los consumidores ha recordado que el distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética y su impacto medioambiental.

Aunque su colocación es voluntaria, existen ordenanzas municipales de diferentes ciudades que limitan la circulación de vehículos en función de su distintivo.

Adquirir la etiqueta tiene un coste de cinco euros si se compra directamente a través de la DGT o Correos.

"La página web "dgt-online.com", sin embargo, cobra 8,95 euros por el distintivo medioambiental, lo que supone que a los usuarios que la adquieran aquí creyendo estar en el portal oficial de la DGT se les está causando un perjuicio económico al haber pagado más del coste real de la etiqueta", ha informado Facua.

Facua recuerda que en su artículo 5, relativo a los "actos de engaño", la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal establece que se consideran desleales, entre otras prácticas, cualquiera que "sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza" sobre cuestiones como la "naturaleza", "características" y "las ventajas realmente ofrecidas".

Ante esta situación, Facua anima a los usuarios que se hayan podido ver afectados por otras páginas que aparenten pertenecer a organismos oficiales que lo pongan en conocimiento de la asociación para emprender acciones de denuncia.

Si han picado en estas trampas, pueden reclamar la devolución de su dinero argumentando el carácter engañoso de las webs.