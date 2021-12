Fabiola Martínez rompe su silencio sobre el embarazo de Claudia Osborne: "Me emocioné"

A punto de cumplirse un año de su separación matrimonial de Bertín Osborne, Fabiola Martínez continúa manteniendo una maravillosa relación con el artista y, a pesar de que decidieron emprender caminos separados a nivel personal, siguen 'casados' en lo que a la Fundación Bertín Osborne se refiere, en la que ambos están completamente volcados.

Este fin de semana se ha celebrado un torneo benéfico de padel en Madrid en el que hemos visto a Bertín dándolo todo con la pala en mano y, después de dos días de ausencia por encontrarse de viaje por motivos profesionales, la modelo también apoyó con su presencia esta bonita iniciativa con la que recaudar fondos para que su Fundación pueda continuar su labor de ayuda a tantas familias en nuestro país.

"Involucrados" y "comprometidos" por igual tanto con su Fundación como con la educación de los dos hijos que tienen en común, Kike y Carlos, Fabiola nos ha contado que el proyecto principal de ambos es "mantener la familia unida y en armonía porque favorece a los niños y a sus hijas y es lo más importante".

"A veces no es muy fácil, si fuera a lo mejor estaríamos juntos" admite, confesando que "antes había momentos de conflicto pero ahora no": "Ahora aunque haya cosas en las que no estamos de acuerdo, hacemos lo posible para estar de acuerdo", asegura.

Muy unida a las tres hijas que Bertín tuvo con Sandra Domecq - Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne - Fabiola nos ha hablado pletórica del embarazo de la menor de las hermanas, Claudia, que contrajo matrimonio con José Entrecanales Jr el pasado mes de octubre. "Me alegré mucho, me emocioné. Sé de las ganas que tenía de ser mamá. Es una madraza. Me alegro mucho por los dos", ha asegurado, confesando que fue la futura mamá la que se lo dijo personalmente "en un encuentro que tuvimos todos".

A pesar de que todavía no tiene "nada organizado" para esta Navidad y señalando que "no hemos cuadrado cómo nos vamos a repartir", Fabiola deja entrever que no pasará las fiestas en la finca que Bertín tiene en Sevilla al desvelar que "estaré en casa, en Madrid, y estarán mis padres y mi hermano".

En un momento muy tranquilo a nivel personal, "entretenida con mi vida y muy satisfecha de reencontrarme conmigo, recuperar mis amistades, mis gustos y mi ritmo de vida", la venezolana no se plantea por el momento volver a enamorarse: "Eso no es algo que uno busque. Yo no necesito buscar a alguien, yo tengo amigos masculinos y amigas que siempre han estado a mi lado". "Si algo llega, llegará y lo sabréis", añade.

Además, Fabiola nos ha contado su deseo para 2022 y en qué quedó su malentendido con Isabel Gemio después de que la presentadora declarase en un evento que creía que estaba enamorada por lo guapa que la veía. ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!