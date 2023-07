Fabiola Martínez no puede más y decide dejar de hablar de Bertín Osborne

MADRID, 20 (CHANCE)

Fabiola Martínez se mostraba este miércoles saturada por todas las polémicas que ha protagonizado Bertín Osborne en las últimas semanas: primero su futura paternidad a los 69 años con Gabriela Guillén, después el embarazo de su hija Claudia Osborne y por último, las declaraciones de Chabeli Navarro ayer asegurando que se quedó embarazada del presentador y que este le obligó a abortar.

Europa Press ha podido hablar con la colaboradora de televisión y nos ha dejado claro que no entrará a opinar sobre la nueva portada de Chabeli Navarro: "le tenéis que preguntar a ella, yo no tengo ni idea de nada. Absolutamente" ante la insistencia de todo lo que está viviendo Bertín, Fabiola asegura: "no voy a decir nada, de verdad, disculparme, pero es que esto es no hay nada que yo pueda aportar, entonces prefiero callarme".

Algo molesta por cómo están tratando algunos medios sus palabras, destacaba que "todo se saca de contexto, todo se manipula" como en "la portada de una revista, de Pronto, de la revista Pronto que ha puesto así en portada, Fabiola y Bertín en el mejor momento, es de esta semana que la podéis ver en la gasolinera, yo llevaba un vestido maravilloso de una diseñadora estupenda, me encanta, siempre que puedo voy de ella, el vestido tenía una flor aquí, me han quitado la flor, me han sacado más escote perdona yo ya no sé hasta dónde va a llegar el morbo. Me habéis forzado a tener que (se cierra la boca) ponerme cremallera en la boca".

Aunque entiende el trabajo, Fabiola nos asegura que la gente no espera este morbo que se le está dando a este asunto: "yo entiendo que vosotros hagáis vuestro trabajo, pero todo tiene un límite. La gente no quiere este morbo, no lo quiere, por mucho que creáis que la gente quiere esto, no lo quieren, mirar los comentarios, leer las cosas que dice la gente. No quieren este rebuscar en la mierda de todo".

De esta manera, parece que la exmujer de Bertín quiere mantenerse al margen de todo lo que se está comentando sobre le presentador y prefiere no entrar a opinar nada debido a la notoriedad pública que ha adquirido en los últimos meses, pero sobre todo por la repercusión que tienen sus palabras en los medios.