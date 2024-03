Fabiola Martínez, su incómodo silencio a la pregunta de si le sorprende la actitud de Bertín con Gabriela Guillén

MADRID, 20 (CHANCE)

Gabriela Guillén se ha cansado de que Bertín Osborne 'juegue al despiste' y ha decidido dar un paso al frente para que el cantante se someta de una vez por todas a las pruebas de paternidad. Y es que a pesar de que el cantante aseguró que no tendría problemas en hacérselas y afirmó que si el bebé era su hijo se haría cargo económicamente de él, no habría respondido al burofax que la paraguaya le envió hace varios días para intentar solucionar este asunto de manera amistosa y privada.

Ante la actitud esquiva de Bertín, Gabriela habría iniciado acciones legales y habría demandado al presentador para ver si con la Justicia como 'mediadora' se hace las pruebas de ADN con las que la modelo pretende despejar todas las dudas sobre la paternidad de su hijo, que en apenas 10 días cumplirá 3 meses.

Un asunto sobre el que Fabiola Martínez ha dejado claro que no tiene absolutamente "nada de nada" que decir. Visiblemente incómoda, la venezolana ha vuelto a desmarcarse de Bertín, dejando en el aire si le extraña que no haya respondido al burofax después de decir que se haría las pruebas de paternidad, y evitando salir en defensa de su exmarido como hacía hasta que se hizo público el embarazo de Gabriela.

"Lo siento pero ya he dicho que no voy a decir nada" ha zanjado, dejando claro que a ella no le ha afectado ni influido en nada esta última polémica protagonizada por el artista: "Yo llevo mi vida, estoy fenomenal, estupendamente. Trabajando, haciendo mis cosas, cuidando a mis niños...".