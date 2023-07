Fabiola Martínez explota y pide que se le aparte de las polémicas de Bertín Osborne

MADRID, 19 (CHANCE)

El pasado fin de semana, Bertín Osborne rompía su silencio a través de sus redes sociales tras conocerse que será padre a los 69 años con Gabriela Guillén, su última pareja sentimental a la que él mismo definió como 'amiga especial' y con la que ahora está distanciado. En dicho vídeo, el presentador pedía que cesase el acoso que estaba sufriendo toda su familia, en la que por supuesto incluía a Fabiola Martínez.

Hoy, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' se ha dejado ver ante las cámaras y se ha mostrado completamente cansada de todas las polémicas que está protagonizando su exmarido en la crónica social... sobrepasada y sin ganas de dar ningún detalle, Fabiola ha suplicado que se la mantenga al margen.

Fabiola ha confesado que "siempre he sido educada, he sido correcta, todo el tiempo. Pero nunca os basta, nunca es suficiente" y ha dejado claro que "no es mi vida, es que no es mi vida" y por tanto "no tengo nada que decir, nada que decir, absolutamente".

La expareja de Bertín prefiere no responder si sabía o no la historia del cantante con la joven empresaria y tampoco nos ha reconocido si es verdad que Bertín quería recuperar a su familia y por eso no quería que Chabeli tuviera el bebé. Una información que ha contado ésta última en la revista Lecturas en exclusiva.