Fabiola Martínez explota contra la prensa: "estoy fenomenal, solo me molestáis vosotros"

MADRID, 7 (CHANCE)

Desde que Chabeli Navarro y Gabriela Guillén saltaran al foco mediático, la que fuera mujer de Bertín Osborne ha intentando mantenerse al margen de las noticias protagonizadas por el cantante. Hace apenas unas horas veíamos cómo también sufría por la aparición de Macia Di Lele, mostrándose apática ante los medios de comunicación, ignorando las preguntas de la prensa en el aeropuerto de Sevilla.

Nada más poner los pies en la capital, Fabiola Martínez dejaba de contenerse y mostraba su enfado con la prensa. Las cámaras de Europa Press eran testigos de cómo se mostraba molesta al preguntarle por las últimas declaraciones de Marcia Di Lele aclarando: "estoy fenomenal, solo me molestáis vosotros con preguntas que no me corresponden a mí".

Reafirmando que no iba a comentar nada acerca de las mujeres que rodean a Bertín Osborne, repetía a la prensa lo agobiada que se sentía al ser interrogada por cuestiones en las que ella no tiene nada que ver. "Me atosigáis un montón y luego cuando digo algo, es que Fabiola se enfrenta a la prensa" argumentaba saliendo del aeropuerto.

Tampoco quiso pronunciarse frente a la posible petición de prueba de paternidad del hijo de Gabriela Guillén. Muy ajetreada y con ganas de llegar a casa, cargaba sus maletas en el vehículo que le esperaba y saludaba a un conocido antes de marcharse en el taxi.