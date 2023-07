Fabiola Martínez confiesa si ve a Bertín Osborne preparado para ser padre de nuevo a los 69 años

MADRID, 13 (CHANCE)

A pesar de que llevan separados dos años y medio, la noticia de que Bertín Osborne será padre por sexta vez al lado de Gabriela Guillén ha convertido a Fabiola Martínez en una de las personas más buscadas del momento. Tan sincera como siempre, y dejando claro que "no es su vida" y que se alegra mucho por su exmarido -con el que compartió 2 décadas de amor y con el que tiene dos hijos en común, Kike y Carlos- la venezolana ha reaparecido este miércoles en 'Y ahora Sonsoles' y se ha pronunciado sobre la paternidad del cantante a los 69 años.

"Me lo dijo él hace unos días porque somos un equipo, y me eché a reír... no es nuevo, yo creo que ha pecado de confiar, seguramente hasta ahora le había funcionado su manera de hacer las cosas y hay un momento en el que se ponen los medios y no funcionan" ha explicado, asegurando que su única "labor" en todo este asunto es "intentar como buena madre que me considero que mis hijos tengan un vínculo con esa criatura que viene".

Tras el programa, en el que Bertín no dudó en entrar por teléfono para dar la cara tras las críticas que ha recibido por revelar que no fue un embarazo buscado sino un "accidente", Fabiola ha atendido a las cámaras de Europa Press y, a pesar de su intención de mantenerse al margen, no ha podido evitar lanzar un dardo al artista por cómo ha llevado este tema.

"Yo no soy protagonista de esta historia, no formo parte y no tengo nada que ver. Bertín no tiene que estar a mi lado, tiene que estar al lado de Gabi, porque él ya hace su vida y yo la mía" ha puntualizado cuando le hemos preguntado por la llamada de su exmarido al programa en el que colabora para 'salvarla' del incómodo momento que estaba viviendo al tener que opinar sobre su futura paternidad, asegurando que aunque llevan separados más de dos años, "siempre me alegraré de que él esté bien y en este caso Gabi también".

Dando una lección de coherencia, y pidiendo a los medios que no "dramaticemos" porque no es un momento difícil a pesar de todo lo que se está diciendo, Fabiola ha evitado revelar si sus hijos saben ya que van a tener un hermanito: "Son menores y no quiero poner palabras en su boca. Bastante que los mayores asumamos cada uno lo nuestro y no tengo más que aportar, de verdad".

"Cuando nazca ya veremos, el futuro está por escribirse y ya veremos. Pero por supuesto que será su hermano o hermana y claro que me voy a encargar de que haya esa unión siempre" ha dejado claro.

Sobre cómo se han tomado las hijas de Bertín -Alejandra, Eugenia y Claudia- la paternidad de su padre, la modelo echa balones fuera y, afirmando que no ha hablado con ellas y que "no tiene ni idea", ha evitado convertirse en la portavoz de la familia: "No puedo hablar por otras personas, yo entiendo que para vosotros sea importante hacer más noticias, pero es que no hay más noticia".

Respecto a las duras críticas que ha recibido el cantante tras asegurar que el embarazo de Gabriela ha sido "un accidente", Fabiola cree que "la gente es libre de opinar lo que considere". "No se de lo que me estáis hablando, no lo he visto. Pero si lo hubiese escuchado tampoco opinaría, no es mi tema" ha insistido, afirmando que "él ha dicho lo que tenía que decir y yo no voy a juzgar si ha sido brusco al hablar del tema o no".

"Él es el que tiene que decir algo al respecto y ella que también es la protagonista de toda esta historia. Honestamente no entiendo que me preguntéis a mí. Si yo vivo en un piso del que me mudo, no llamo al portero para preguntarle qué está pasando en el piso donde yo vivía antes, esto es lo mismo" ha explicado, asegurando que aunque ella atienda a la prensa "no hay nada más que sacar de aquí".

En la misma línea se ha mostrado más tarde a su llegada a su domicilio, reiterando que "no es mi vida", "no tengo nada que aportar y no me corresponde". "Cuándo yo me quede, que ya no me puedo quedar embarazada, pero cuando sea mi vida yo me explayo todo lo que queráis" se ha disculpado.

Sin embargo, no ha podido evitar un dardo hacia Bertín al reconocer que "a lo mejor tenía que haber organizado mejor", dejando en el aire si algún miembro de su familia se ha enterado del embarazo de Gabriela por la prensa.

Muy sincera, confiesa que sí ve al cantante con un bebé a los 69 años porque, como asegura, "está clarísimo que es un padrazo. Es muy niñero y entiendo que sí". Y es que como ha zanjado antes de entrar en su casa, "mi relación con él siempre ha sido buena. No es una relación amorosa pero ha sido buena y sigue siendo"