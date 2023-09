Fabiola Martínez asegura que no va a hablar de la polémica con Encarna Navarro

MADRID, 20 (CHANCE)

"Sí que he mantenido una relación con Bertín, lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos mantenido durante 15 años y una relación. Él me negó porque no se quería pillar lo dedos, que lo entiendo, pero me dolió que me negara. Me siento decepcionada y no lo voy a permitir después de 15 años de confidencias" desvelaba hace unos días Encarna Navarro para el programa 'Espejo Público'.

Unas declaraciones que volvían a poner en el candelero mediático a Bertín Osborne y, por consiguiente, a Fabiola Martínez y Gabriela Guillén. La última ha hablado esta misma tarde desde el plató de 'Y ahora Sonsoles', asegurando que le da igual lo que salga a pesar de que sea muy doloroso y dejando claro que tuvo una relación muy bonita con el presentador.

Sin embargo, Fabiola no se ha desahogado ante las cámaras hasta hoy, que nos ha dejado claro que "no voy a decir nada porque no tengo nada qué decir", pero dejaba entrever la poca gracia que le hace estas informaciones: "¿qué creéis?".

La que fuera colaboradora de televisión nos ha dejado claro que no va a opinar al respecto porque su sentimiento no le interesa a nadie y no quiere formar parte de este círculo: "Siempre he sido muy honesta, transparente y franca, no me gustan las hipocresía... no os importa, es noticia y vamos a tirar del hilo, no es mi vida".

Eso sí, Fabiola ha dejado claro que está muy bien: "Yo sí y se me nota" y que actualmente "mi vida son mis hijos, mi trabajo y con la Fundación a tope, ilusionada con todas las cosas que me pasan".

Por último, Fabiola ha desvelado que no está abierta al amor: "De momento no, tengo el foco en otro lado y no me lo puedo permitir, ni tengo tiempo ni cabeza, no te digo que no me lo pase bien, pero de relaciones no es muy compatible" y ha asegurado que "hace mucho, muchísimo, que no me afectan" las informaciones del presentador.