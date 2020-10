Extremadura sufre un aumento de casos "preocupante" y apela a la "combinación perfecta" sociedad-política

La comunidad autónoma de Extremadura está experimentando en las últimas semanas un incremento "preocupante" de incidencia de Covid-19, dentro de una situación "complicada" que se sufre en el resto del país, y ante la que hay que mantener una "combinación perfecta" entre la "responsabilidad" por parte de la sociedad y la actuación de los políticos.

De este modo lo ha afirmado en rueda de prensa este martes en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha incidido en que la situación debe mantener "preocupados como sociedad" para "ser más responsables" e "intentar cumplir a toda costa las medidas de seguridad" que se están estableciendo.

Así, tras reiterar que "la sociedad sola no puede salir de esto sin la concurrencia de los políticos" y que los políticos solos tampoco pueden hacer que la sociedad supere la situación, ha defendido que tiene que darse "una combinación perfecta entre la sociedad y la política que permita" poder "salir" de la actual situación de la pandemia.

En este sentido, ha defendido que para "conseguir vencerle la mano al virus" la sociedad debe emplearse "a fondo" en la utilización de la mascarilla, guardar la distancia de seguridad, el lavado de manos, y "disminuir la movilidad al mínimo imprescindible".

Al mismo tiempo, ha incidido en que debe interiorizarse en la vida de la ciudadanía el planteamiento de que hay que "evitar" las aglomeraciones y "huir del ocio no controlado".

Así, ha indicado que con estos "ingredientes no será necesario" adoptar "medidas drásticas ni que sufra el sector económico", aunque ha añadido que si no se actúa con "responsabilidad" entonces tendrán que tomarse, llegado el caso, "medidas drásticas" y "como daño colateral perjudicar al tejido socioeconómico".

Por eso, ha vuelto a apela a la responsabilidad, "por muy cansados que estemos", porque "las consecuencias que se derivan del ocio no controlado, del exceso de movilidad y de no aplicar o relajar las medidas de contención, de seguridad, frente al coronavirus, lo que trae son menos salud y traen también menos salud económica para este país", algo que --ha dicho-- "no nos podemos permitir".

"Si todavía estamos razonablemente bien en ocupación hospitalaria, si tenemos unas cifras adecuadas en la realización de PCR, si estamos cerca de alcanzar el 50 por ciento cuando comparamos la incidencia acumulada a los 7 días frente a la incidencia acumulada a los 14 días, lo que tenemos que extraer como conclusión es que nos tenemos que emplear como sociedad en conseguir vencerle la mano al virus", ha espetado.

Así, ha señalado que "vienen semanas complicadas", pero en las que "depende de todos nosotros lo complicadas que sean las semanas que vienen".

"En nosotros está el que las medidas tengan que ser más o menos complicadas. Por eso, apelo a la responsabilidad, apelando a las medidas de seguridad, a la protección de la salud", ha espetado Vergeles.

DATOS

Con ello, según los datos consolidados en el día de ayer dados a conocer por el Ministerio de sanidad, Extremadura acumula un incremento de la incidencia acumulada a los 14 días de 297 casos por cada 100.000 habitantes, "muy lejos" de los 500 casos que indica el "riesgo extremo" para adoptar medidas con un carácter excepcional de solicitar incluso el estado de alarma o de llevar a medidas de confinamiento de toda la comunidad, pero que en cualquier caso son "cifras preocupantes".

Así, la comunidad extremeña acumula cifras por debajo de la media española de incidencia acumulada a los 14 días (situada en 312,22 casos por cada 100.000 habitantes), pero en todo caso Vergeles ha rechazado que se pueda pensar en el dicho de "mal de muchos", sino que hay que empeñarse --subraya-- en "tener unas cifras de incidencia acumulada que permita en todo momento que la curva de esta segunda ola sea capaz de descender, tenga una tendencia descendente", algo para lo que hay que emplearse "a fondo" la sociedad y la política.

También, teniendo en cuenta que la tendencia de incidencia acumulada en la comunidad este pasado lunes se establece en el 55 por ciento en la comparación de los 7 días respecto a los 14 días, el consejero ha apuntado que hasta que la misma no esté por debajo del 50 por ciento no se dará la "garantía como indicador precoz de que la curva puede estar en una tendencia de control" y, por tanto, hay que acometer "las medidas que sean necesarias para que esto se controle".

Al mismo tiempo, Extremadura en la incidencia acumulada de fecha de inicio de síntomas se sitúa "muy por debajo" de la media nacional, con 68,37 casos por 100.000 habitantes frente a los 95,79 a nivel estatal, y la comunidad acumula una tendencia "claramente descendente", situación que según Vergeles "debe llevar a una esperanza y animar a seguir trabajando intensamente para que esto sea una realidad".

También, el consejero ha resaltado que Extremadura está acumulando actualmente una tasa de realización de 1.637 PCR por cada 100.000 habitante, por encima de la media del país, lo que según ha subrayado "debe llevar a pensar que el sistema de rastreo está funcionando correctamente".

"Es cierto que tenemos que seguir controlando la incidencia pero estamos realizando por parte del sistema sanitario, los profesionales, un esfuerzo inmenso en el control de la pandemia Covid-19", ha recalcado.

Por otra parte, el porcentaje de camas ocupadas en hospitales de agudo de pacientes Covid es del 6,3 por ciento en Extremadura, frente al 10,4 por ciento de la media del país; y la región acumula un 14,8 por ciento de camas UCI ocupadas por pacientes de coronavirus, frente al 21 por ciento del resto del país.

MEDIDAS QUE HAN FUNCIONADO

Por otra parte, el consejero se ha mostrado "profundamente satisfecho" por las medidas que ha venido adoptando la Junta de Extremadura y que "han funcionado" en ciudades como Badajoz, Cáceres y localidades como Cabeza del Buey, entre otras, con reducciones de aforos en unos casos y aislamientos perimetrales en otras, aunque ha añadido que van a tener que seguir implementándose decisiones.

"Yo no creo que no sirvan las medidas que estamos tomando, sirven, pero evidentemente en algunas de las localidades vamos a tener que tomar otras decisiones", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha reconocido que "el único caso" que se ha "resistido" en la bajada de la incidencia de Covid-19 es en la localidad de Almendralejo, donde se han venido ya aplicando medidas pero la Junta "no" entiende "por qué" no se han reducido los casos.

"No entendemos por qué, pero es una ciudad importante, con muchísima actividad, que muchos pueblos de su alrededor dependen comercialmente de Almendralejo, y que por tanto nos tenemos que poner manos a la obra por los ciudadanos de Almendralejo y de toda la comarca de Tierra de Barros, porque es la ciudad más importante de esta comarca", ha añadido.