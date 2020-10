Extremadura.-La campaña de la gripe arranca en Extremadura con llamamientos a la población de riesgo para que se vacune

VÍDEO: Enlace a archivo vídeo disponible al final del texto.

La campaña de vacunación de la gripe ha arrancado este martes en Extremadura, un poco antes de lo habitual debido a la pandemia de coronavirus, ante lo cual, la jefa de Enfermería del centro de salud Mérida Norte, Purificación Moro, ha animado a la población vacunarse, también a pacientes Covid y contactos estrechos.

Así, Moro ha asegurado que "va a haber vacunas para todos" y se va a vacunar "a todas las personas que están en el grupo de riesgo" así como a los pacientes que han padecido Covid ya que están "comprobando que se pueden vacunar pasando el periodo del aislamiento".

"Sería recomendable que se vacunaran (pacientes Covid) porque una vez que tienes un problema respiratorio, que el covid debuta también con esos problemas y si encima acompañamos si padeces de la gripe, pues aumentamos el riesgo de enfermedad en los pacientes", ha indicado.

Además, en declaraciones a los medios durante el inicio de la campaña de vacunación en su centro de salud, esta enfermera ha añadido que los contactos estrechos de pacientes con Covid también se pueden vacunar una vez que han pasado el periodo de cuarentena.

Igualmente, Moro ha apuntado que en el centro de salud han establecido una franja horaria de 11,30 a 14,30 horas para la vacunación así como un circuito y los pacientes deberán acudir con cita previa "para no tener aglomeración".

Del mismo modo, ha señalado que también están intentando acudir a los domicilios de pacientes mayores que no pueden moverse a ponerles la vacuna y también intentan que cuando acuden a otros procesos "ya se lleven la cita para casa".

En cuanto a la población que se va a vacunar, Moro ha considerado que será la "población diana" y también cree que irán docentes que están "metidos en la población diana" pero que "otros años no se han vacunado porque no han tenido procesos respiratorios o gripe" pero este año "quizá se animen" por la situación actual.

Finalmente, una mujer que ha sido de las primeras en vacunarse en la mañana de este martes ha destacado que lleva "bastantes años" poniéndose la vacuna de la gripe porque es "de alto riesgo" y que en esta ocasión, con la situación del coronavirus, también se la ha puesto porque, a su juicio, "algo ayudará". "Yo desde que me dijeron que me tenía que vacunar me la pongo todos los años", ha concluido.

Cabe destacar, que la campaña de vacunación contra la gripe 2020/21 ha arrancado este martes, 13 de octubre, en Extremadura con el objetivo de vacunar al 75 por ciento de los mayores de 65 años y del personal sanitario y sociosanitario de la región, así como al 60 por ciento del personal de riesgo, a embarazadas y a trabajadores esenciales.

