Extremadura decreta cierre de Calamonte (Badajoz) durante 14 días por covid

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha decidido este viernes, en reunión extraordinaria, decretar el cierre perimetral durante catorce días de la localidad pacense de Calamonte, ante la alta incidencia de casos de coronavirus, un 6 por ciento de los cuales corresponden a la cepa británica.

Este municipio próximo a Mérida y de unos 6.000 habitantes registra, según los últimos datos, una incidencia acumulada a los 14 días de 941 casos por cada 100.000 habitantes, pese a que en estos momentos la media de Extremadura es de 77,74 casos, la más baja de España.

Según ha explicado en Badajoz el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en declaraciones a los medios antes de participar en una entrega de premios en Badajoz, el cierre esta localidad entrará en vigor a las 00:00 de mañana sábado.

No obstante, no se han fijado restricciones añadidas en cuanto a horario y aforos de los establecimientos hosteleros y comerciales, por lo que se mantienen como en el resto de la comunidad autónoma.

Si se ha decidido que los alumnos que estudien en Calamonte pero no sean vecinos del municipio, no podrán acceder al mismo, y se ha recomendado que los trabajadores de la Junta de servicios no esenciales que residan en el mismo deberán hacerlo en la modalidad de teletrabajo.