Extremadura.- PP solicita una reunión del grupo de trabajo del H de La Montaña para conocer la propuesta de la Junta

El PP en la Diputación de Cáceres ha solicitado por escrito al equipo de Gobierno de la institución provincial, que convoque una reunión del grupo de trabajo del Hospital Nuestra Señora de La Montaña, con el fin de que se dé a conocer a todos los grupos políticos la documentación económica y técnica de la propuesta de la Junta de Extremadura, y "así poder analizar su viabilidad".

En la misiva se pide también que se ponga en marcha el concurso de ideas para recibir propuestas y proyectos, ya que consideran que lo propuesto por la Junta "es una ocurrencia precipitada e improvisada", por lo que "no se debe desechar ninguna propuesta para el futuro uso de este edificio".

Cabe recordar que la Junta de Extremadura quiere convertir el edificio en un macro centro de salud con el traslado del de Zona Centro y Plaza de Argel, además de ubicar allí el Conservatorio de Música y el Archivo Histórico Provincial, según anunció el presidente Guillermo Fernández Vara.

Ante esto, el portavoz de los 'populares' en la diputación cacereña, José Ángel Sánchez, ha pedido que se realice un estudio de todas las posibilidades, y "que se actúe con cabeza y mirando siempre por el bien de Cáceres y de la provincia, con el fin de darle a este edificio el mejor uso posible, olvidando los intereses políticos y de partido".

El PP ha lamentado que la Diputación de Cáceres "no se estétomando este asunto en serio", y ha recordado que en la última reunión del grupo de trabajo "no se aportó ningún documento" de la propuesta realizada desde la Junta de Extremadura, mientras que el presidente en funciones, Carlos Carlos, argumentó que "se habían desechado otraspropuestas por no ir acompañadas de documentación".

"La decisión del futuro de este edificio debe nacer del consenso político y social, ya que marcará el desarrollo de la ciudad de Cáceres. No se puede tomar una decisión sin valorar el impacto que tendrá, sin conocer las reformas que serán necesarias ya que el portavoz socialista cifró en una inversión cercana a los 20 millones de euros", ha subrayado Sánchez.

El PP considera "importante" que se valore la compatibilidad de los usos y que se escuche a la ciudadanía, a la vez, que ha recordado que ya hay colectivos como los archiveros, que se han mostrado contrarios a la decisión del traslado del Archivo Histórico Provincial, por lo que instan al PSOE de la Diputación de Cáceres "a tomar la mejor decisión y no caer en imposiciones que llegan desde Mérida", informa el PP en nota de prensa.

"Si realmente se están buscando alternativas, el equipo de Gobierno de la Diputación se debe ser proactivo en la búsqueda de inversores y no esperar a que llamen a la puerta del presidente", concluye.