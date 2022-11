Extinguido incendio del tren en Guadalajara, aunque el tráfico sigue cortado

Los bomberos han extinguido el incendio que se ha producido esta tarde en un vagón de un tren de mercancías en la estación de Guadalajara, que ha obligado a cortar el tráfico ferroviario, que aún no se ha reanudado hasta que se verifique que no se han producido daños en las instalaciones ferroviarias.

Fuentes del servicio de emergencias 112 han informado a Efe que los bomberos del parque de Guadalajara han apagado hacia las 18.30 horas las llamas del vagón siniestrado, que ha comenzado a arder hacia las 17.08 horas por causas que no han sido especificadas.

El incendio ha provocado la interrupción del tráfico ferroviario, ya que ha sido necesario cortar el suministro eléctrico de las catenarias, ha indicado el 112.

En este sentido, fuentes del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) han indicado a Efe que el tráfico no se ha reanudado, ya que siguen trabajando en la zona y no se reanudará hasta que se verifique que no se han producido daños en las instalaciones ferroviarias.

Asimismo, estas fuentes han confirmado que aunque el vagón que se ha incendiado, que transportaba chatarra, formaba parte de un convoy de mercancías, la interrupción del tráfico está afectando también a los trenes de viajeros que no están circulando entre las estaciones de Guadalajara y de Azuqueca de Henares.