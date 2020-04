Extinction Rebelion exige "la verdad sobre la extrema gravedad de la crisis sanitaria y ambiental"

Extinction Rebelion considera que el acceso regulado de los niños a los parques es un "caso paradigmático" sobre "las mutaciones que requiere la sociedad en su globalidad" por lo que exige que se diga "la verdad sobre la extrema gravedad de la crisis sanitaria y ambiental".

Así, reclama que se actúe "ahora" con la ciencia para el bien común y que la democracia se abra a la participación directa y a la responsabilidad de la ciudadanía.

En este contexto, la organización reclama que después de que los niños puedan salir a la calle el desconfinamiento se produzca también para el resto de ciudadanos y se desconfine también a los espacios públicos y la democracia.

La organización internacional que surgió en 2018 para reclamar la acción inmediata frente a la emergencia global apoya la primera iniciativa de desconfinamiento regulado, dirigida a los menores para que puedan ir a los parques.

Para la organización es necesaria una atención colectiva a lo que significa "la protección de la vida, tomando en consideración su fragilidad real" ante esta emergencia y las vulnerabilidades que genera.

Así, insiste en que el conjunto de los ciudadanos y los ecosistemas deben ser considerados como los elementos centrales de las políticas públicas y las medidas de reconstrucción futuras.

En este contexto, destaca que la crisis sanitaria España ha mantenido un "extremo confinamiento para la población de menores que no tiene comparación con ningún país europeo y ninguna de sus zonas más afectadas".

Así, apunta que tanto Italia, Francia, como Alemania o Suecia, los menores no han tenido que pasar por "un encierro total" y el argumento de que "no somos alemanes" no es convincente porque deja suponer que aquí todo sería un "descontrol". De hecho, advierte de que permite invisibilizar las soluciones reales, sencillas y seguras, en total conformidad con las reglas actuales de distanciamiento social.

Por último, reclama que ante el importante riesgo psicosocial con un impacto inmediato, todos los niños necesitan recuperar progresivameten el acceso al espacio público de acuerdo con sus necesidades reales.