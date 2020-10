Expertos urgen a mejorar sanidad pública para evitar "huida" a sector privado

El comité de expertos creado por la Generalitat para reformar el sistema de salud ha urgido este jueves a fortalecer la sanidad pública, dotándola de más recursos económicos y humanos y mejorando la gestión, para evitar una "huida" de las clases medias hacia el sector privado.

"En estos momentos se está produciendo una sobresaturación de la atención primaria, que hace un gran esfuerzo pero no llega a todo, que genera malestar en los ciudadanos. Esto puede comportar un auténtico riesgo de huida de las clases medias", ha alertado el gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, que ha apuntado que las compañías de seguros están incrementando "rápidamente" las solicitudes de pólizas.

Del Castillo ha comparecido en la comisión de Salud del Parlament, junto con el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, y la jefa de Urgencias del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Mieria Puig, para presentar el documento "30+Medidas para fortalecer el sistema de salud".

El documento, elaborado por una treintena de expertos, pide mejorar la financiación del sistema sanitario catalán con una inversión de 5.000 millones de euros más en los próximos cinco años para equipararse a los países europeos.

El informe incluye treinta propuestas en ocho bloques, que abordan temas como la financiación de la sanidad pública, propugna la modernización de los hospitales y los ambulatorios, reclama la mejora de la gestión y autonomía de los centros y destaca la necesidad de impulsar la investigación.

"Si no reforzamos ahora la atención primaria, no aumentamos la agilidad de la gestión y no incrementamos la financiación, seguramente el sistema puede entrar en un deterioro progresivo", ha alertado Del Castillo.

El gerente de Sant Joan de Déu ha señalado que el sistema sanitario catalán es un modelo "a preservar", pero ha subrayado que la emergencia sanitaria "ha puesto de manifiesto carencias ya conocidas pero que ahora son más evidentes" y ha instado a los representantes políticos a poner en marcha medidas "para evitar la pérdida de apoyo social".

"Estamos en riesgo porque la ciudadanía empieza a estar muy preocupada por la no respuesta de la primaria. No porque no esté trabajando, que lo hace más que nunca, pero está muy saturada por el covid. Y si no somos capaces de dar respuesta, la gente acabará marchándose a la sanidad privada. Esto es muy peligroso", ha alertado.