Expertos de Sanidad desaconsejan retirar mascarillas antes de Semana Santa

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, ha asegurado este lunes que la ponencia de alertas ha desaconsejado suprimir el uso de mascarillas antes de Semana Santa.

"La ponencia de alertas a nivel nacional se ha pronunciado y ha dicho que no está de acuerdo en que se quite, por lo menos, hasta que no pase la Semana Santa. Esa ha sido la propuesta", ha aseverado Pedreño en una visita a un centro de salud de Murcia.

Además, Pedreño ha afirmado que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no tienen previsto abordar este asunto en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebrará el próximo miércoles en Toledo.

No obstante, ha aclarado que la postura del Gobierno de la Región de Murcia es que hay que ser "prudentes", atenerse al criterio de los expertos y técnicos y que se adopte en todo el país, tal y como se planteó en consejos interterritoriales anteriores.

Finalmente, Pedreño ha anunciado que la consejería de Salud comenzará a administrar esta semana la cuarta dosis de la vacuna del Covid-19 a los pacientes inmunodeprimidos, de los que actualmente hay 2.500 personas en la comunidad murciana.

El consejero de Salud ha aclarado que solo se inyectará a los enfermos inmunodeprimidos que cuanten con una "inmunidad por debajo de lo habitual".