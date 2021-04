Expertos resaltan que las personas con alergias graves a alimentos o al látex pueden recibir la vacuna

Expertos dirigidos por alergólogos del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) han examinado toda la información relacionada con las posibles reacciones alérgicas a las vacunas contra la COVID-19. Ahora, el equipo ha publicado información actualizada basada en su experiencia en la supervisión de más de 65.000 empleados que se han vacunado completamente desde entonces.

"Nuestro principal objetivo es permitir que el mayor número posible de personas reciba la vacuna de forma segura y evitar las dudas innecesarias sobre la vacunación debidas a la falta de conocimientos sobre las reacciones alérgicas a las vacunas", explica la doctora Aleena Banerji, autora principal de la investigación, que se ha publicado en la revista 'Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice'.

Los investigadores proponen enfoques modificados para la evaluación de los pacientes con antecedentes de alergias. Esto incluye preguntas iniciales claras y sencillas para identificar a los individuos que son elegibles para todas las vacunas contra la COVID-19 sin necesidad de una evaluación por parte de un alergólogo.

"Con más tiempo y experiencia, hemos podido reducir significativamente el grupo de pacientes con alergias previas que requieren la evaluación de un alergólogo antes de la vacunación con COVID-19. Ahora aconsejamos que solo los raros individuos que hayan tenido una reacción alérgica grave reciente al polietilenglicol, un ingrediente de las vacunas, acudan a un alergólogo o inmunólogo para su evaluación, que puede incluir pruebas cutáneas. Las personas con alergias graves a los alimentos, los medicamentos orales, el látex, las picaduras de abeja o el veneno pueden recibir con seguridad las vacunas COVID-19", detalla otra de las autoras, Kimberly G. Blumenthal.

El equipo recuerda que las reacciones alérgicas graves a las vacunas siguen siendo extremadamente raras. En cualquier caso, instan a seguir observando a las personas de mayor riesgo durante 30 minutos después de la vacunación, así como contar con personal capacitado para reconocer y manejar las reacciones alérgicas que puedan producirse.