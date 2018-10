Expertos recuerdan que la AP tiene un papel "fundamental" para detectar a los no diagnosticados de hepatitis C

Expertos reunidos en la mesa 'La Eliminación de la Hepatitis C en España, un objetivo a nuestro alcance', organizada por Gilead Sciences en el marco del 40 Congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), han recordado que los profesionales de Atención Primaria tienen un papel fundamental para detectar al tercio de la población con hepatitis C que se estima que aún no están diagnosticados en España.

La infección por el virus de la hepatitis C afecta aproximadamente a 200.000 personas en España y evoluciona hacia la cronicidad en el 50-85 por ciento de los pacientes infectados. Actualmente, gracias a las terapias con agentes antivirales de acción directa (AADs) se consigue una tasa de curación de más del 95 por ciento.

En este sentido, los expertos han comentado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido unos objetivos para conseguir eliminar la importante amenaza para la salud pública que suponen las hepatitis víricas. El proyecto se propone conseguir que, en 2030 el 90 por ciento de los pacientes estén diagnosticados y el 80 por ciento hayan recibido tratamiento antiviral.

Por ello, durante la jornada se ha insistido en el "imprescindible" papel imprescindible de los médicos de Atención Primaria para conseguir estos objetivos en nuestro país. Y es que, tras la implantación del Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C en España, se han tratado a más de 113.000 pacientes con hepatitis C.

Unas cifras hacen que el objetivo de la eliminación esté mucho más cerca y puede ser una realidad si se identifican, diagnostican y tratan a todas las personas infectadas. De ser así, se estima que en 2021 la hepatitis C será una enfermedad residual en España.

MANEJO DEL PACIENTE EN LA CONSULTA DE HEPATOLOGÍA

Otro de los temas que se han revisado durante esta jornada ha sido el manejo actual de los pacientes con hepatitis C en la consulta de hepatología, comentando las pruebas diagnósticas, los tratamientos de que disponen los especialistas y la eficacia de los mismos.

"El médico de atención primaria tiene un papel fundamental durante todo el proceso asistencial tanto en el momento del tratamiento, en colaboración con los hepatólogos, como en el seguimiento posterior. Además, curación de la hepatitis C no confiere inmunidad, debemos controlar a los pacientes con conductas de riesgo de reinfección", ha dicho la especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario Son Llàtzer de Palma de Mallorca, Angels Vilella.

Por su parte, la médico de familia del centro de salud Son Cladera en Palma de Mallorca, María del Mar Sureda, ha comentado varios casos clínicos recopilados en los últimos 20 años, su experiencia en la detección y manejo de los pacientes con el virus de la hepatitis C.

"Ha sido un largo recorrido, con dificultades, pero, a su vez, una gran oportunidad de eliminar esta enfermedad tras la aparición de los tratamientos antivirales de acción directa (AAD)", ha recalcado, para zanjar destacando que "entre todos se puede poner un final feliz a esta enfermedad y terminar con el sufrimiento de muchos pacientes con sólo aumentar las habilidades de la comunidad médica y científica para identificarlos".