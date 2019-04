Expertos piden reforzar la educación sanitaria para luchar contra las "peligrosas" 'fake news' en salud

Diferentes expertos del ámbito sanitario han coincidido en la urgencia de reforzar la educación en materia sanitaria que se brinda a la ciudadanía con el fin de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), para mejorar el estado de salud de la población y para luchar contra las 'fake news', "que son altamente peligrosas para todos".

"Se debe realizar una mayor formación y pedagogía con los ciudadanos para que se sea más consciente del esfuerzo que se realiza para mantener el sistema de salud, porque la sanidad no es gratuita y se paga con los impuestos de todos los ciudadanos", ha explicado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, durante la jornada 'Educación para la salud, reto del siglo XXI', celebrada en Torre Ilunion.

Por su parte, el director de 'New Medical Economics', José María Martínez, ha reivindicado que la educación sanitaria es "fundamental" para que las personas "eviten conductas perjudiciales en ámbitos como la alimentación, el sedentarismo o el estrés, entre otros".

"Los profesionales tenemos que hacer educación para la salud, porque el conocimiento no nos pertenece, sino que hay que compartirlo. Es un derecho de la ciudadanía y, además, hay que romper muchos falsos mitos sobre salud que siguen pasando de generación en generación. También debemos enseñar a hacer un uso correcto de los servicios, porque eso es tarea de los profesionales, al tiempo que debemos reforzar conductas positivas y trabajar para eliminar las negativas", ha detallado María Soledad Casasola, enfermera jefe del Servicio de Atención al Paciente del Hospital Ramón y Cajal.

Por último, María Yolanda Martínez, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ha abordado la relevancia de "utilizar fuentes adecuadas a la hora de elaborar una información" para que sea veraz y rigurosa, un campo en el que los periodistas tienen una responsabilidad muy específica.

Asimismo, ha alertado del peligro de las fuentes interesadas y que no son imparciales, así como del daño y el peligro que producen las 'fake news'. "No podemos olvidar qué significa noticia falsa, y por tanto, si algo es falso, directamente no es noticia. No podemos prohibir que alguien lea noticias falsas, por lo que únicamente se puede apostar por la educación para saber detectarlas", ha zanjado esta experta.