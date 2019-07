Expertos piden un plan de eliminación de la hepatitis C para España, que podría ser el segundo país en erradicarla

Desde el 2015, con la aprobación del Plan Estratégico Nacional se han tratado 128.534 pacientes de hepatitis C

Expertos piden un plan de eliminación de la hepatitis C para España --que podría ser el segundo país en erradicar la enfermedad--, que combine estrategias con las que llegar a la población no diagnosticada, la diagnosticada y no tratada y en especial a los colectivos más vulnerables, donde gana protagonismo el tratamiento inmediato.

Así lo han defendido varios expertos del ámbito de la salud en España, en el curso 'Retos en salud pública para la enfermedad hepática: la enfermedad hepática y su contexto social', patrocinado por Gilead, que se desarrolla este lunes y martes en los Cursos de Verano de la Universidad Compluntense, donde también han apuntado que "eliminar la hepatitis C requiere la suma de fuerzas de legisladores, gestores, profesionales clínicos y pacientes".

En este sentido, el doctor José Luis Calleja, vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado y director del curso, ha declarado que "debemos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora, ya que nos ha situado en una situación inmejorable para convertirnos en el segundo país del mundo en poder eliminar esta enfermedad". "No obstante, para conseguir este hito debemos dar los pasos definitivos y ello pasa por la aprobación de un plan de eliminación", ha indicado Calleja.

Por su parte, Julia del Amo, directora del Plan Nacional contra el SIDA del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud, ha comprometido la "apuesta decidida por parte del Ministerio de alcanzar las metas fijadas para conseguir la eliminación de la hepatitis C en España".

En este sentido, Del Amo ha defendido que el Plan de Eliminación para la Hepatitis C debería incluir estrategias sencillas con las que llegar a la población general y poder diagnosticar a todos aquellos pacientes que pueden tener la infección, así como aquellos que fueron diagnosticados en su momento, pero que por diversos motivos no han accedido todavía al tratamiento.

Otra de las propuestas por Del Amo para la eliminación del virus es realizar una búsqueda activa de los diagnosticados a través de las bases de datos y garantizar que no haya barreras ya que existe un importante número de pacientes que puede tener hepatitis C y no ser conscientes de ello, al tratarse de una patología silente".

Desde la aprobación del Plan Estratégico Nacional para la Hepatitis C en 2015, se han tratado 128.534 pacientes de hepatitis C en España, lo que refleja el "éxito del sistema pero el trabajo no está acabado", tal y como han reiterado los expertos durante el curso. La Organización Mundial de la Salud tiene establecido el objetivo de la eliminación de la hepatitis C para el 2030 con una reducción del 90% de incidencia y una reducción de mas del 65% de la mortalidad.

El caso español también ha sido analizado por el Doctor Antons Mozalevskis, medical officer de la Organización Mundial de la Salud, que ha valorado especialmente los avances realizados en nuestro país siendo uno de los líderes en el proceso de eliminación de la hepatitis C por detrás solamente de Islandia.

Mozalevskis ha indicado que "la hepatitis C es un problema de salud mundial con 300 millones de pacientes infectados --14 millones en Europa-- y 1,3 millones de muertes al año. Además, 2,3 millones de personas en el mundo están coinfectadas de hepatitis C y VIH".

En este sentido, Del Amo ha recordado esta apuesta para 2030 y ha mencionado la necesidad de aprobar cribados poblacionales a nivel estatal para erradicar esta enfermedad. Para ello, ha comentado que hay una reunión convocada entre los directores del Plan, de la Comisión de Salud pública y miembros de otras instituciones y asociaciones, para abordar la mejor estrategia de cribado y consolidar la estrategia de eliminación.

Durante el curso también intervinieron expertos de diferentes comunidades autónomas --Comunidad de Madrid, Valencia, Cantabria y Galicia-- quienes han declarado "estar poniendo todos los esfuerzos para llegar al objetivo marcado por la OMS".

En este sentido, el director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia, Enrique Ortega, ha defendido el cribado universal (entre 18 y 69 años) en la atención primaria para llegar a este objetivo, ya que "cada año hay 3.000 nuevos casos de hepatitis en España y de ellos, 300 en la Comunidad Valenciana".

Por su parte, la subdirectora General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, María José Calvo, ha destacado el esfuerzo que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid por "llegar al tratamiento y la curación de los pacientes diagnosticados".

También ha explicado la importancia de que los pacientes tengan "una información suficiente" y por ello en 2014 se creó una aplicación móvil, RUA, que y ha sido descargada por más de 22.000 pacientes".

Finalmente, Javier García-Samaniego, presidente de la AEHVE, ha resaltado la necesidad de renovar y actualizar los planes en España, así como fortalecer la línea de estrategia de cribado que se centre en los grupos donde se concentra más la enfermedad y ha pedido al Ministerio que sean quienes marquen el camino.