Expertos piden "autonomía estratégica" y "no depender de terceros países" en el suministro de medicamentos en Europa

Diferentes expertos han solicitado que España y la Unión Europea mantengan una "autonomía estratégica" para "no depender de terceros países" en el suministro de medicamentos ante la situación actual de desabastecimiento de algunos fármacos, que en España ya afecta a 924 medicamentos, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad.

Así lo han señalado durante la jornada parlamentaria 'España ante el reto de la autonomía y las reservas estratégicas', organizada por Cofares en el Congreso de los Diputados este martes, en la que se ha debatido sobre la posibilidad de crear un Registro Estratégico de Medicamentos como solución ante el desabastecimiento.

"Queremos que se invierta en el sector sanitario y farmacéutico en Europa, queremos autonomía estratégica y, por tanto, queremos incentivar a que nuestra industria se quede en Europa y que nueva industria invierta en Europa. Esto incluye garantizar el acceso a materiales críticos como los principios activos y reforzar su autonomía sanitaria al tiempo de mantener la apertura a la dinámica de la cadena mundial de suministro", ha apuntado la miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

En este sentido, el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez, también ha afirmado que "se necesita una autonomía estratégica" ya que "cualquier disrupción en las cadenas de suministro genera grandes problemas de carestía que ponen en riesgo tanto la economía como el bienestar de la ciudadanía".

"Hay que reforzar los sistemas de salud teniendo muy en cuenta el cambio climático y la resistencia antimicrobiana para enfrentarnos a la salud mental, la salud digital, el cáncer o las enfermedades raras. Y en el ámbito que hoy nos ocupa, hay que reforzar la estructura farmacéutica europea para incrementar la cooperación transfronteriza con una autonomía estratégica abierta", ha declarado.

Por su parte, el director del departamento técnico de Farmaindustria, Emili Esteve, ha asegurado que "la Unión Europea se ha dado cuenta de que las dependencias de terceros países no son buenas en el caso de los medicamentos".

"Las políticas europeas están bien porque ponen al sector farmacéutico como un sector estratégico, pero la letra pequeña es lo que hay que mejorar. Las políticas europeas sí, pero hay que escuchar al sector farmacéutico para mejorarlas", ha resaltado poniendo el foco en la necesidad de que para llevar a cabo iniciativas como el registro estratégico de medicamentos se tenga en cuenta la visión y la participación de los farmacéuticos.

No obstante, Esteve ha destacado que "la industria considera que tener acumulación de medicamentos no es interesante" ya que "lo que hay que tener es las instalaciones y la capacidad de investigación". "Esto es muy importante porque en la legislación farmacéutica sí que están previstas algunas soluciones", ha añadido.

Asimismo, el representante de la industria farmacéutica ha recalcado que "muchas veces uno no puede suministrar un medicamento si no sabe que va a haber un incremento de la demanda" y que, para abordar este reto es crucial el uso de la tecnología porque "la digitalización va a ayudar al seguimiento".

"El sector farmacéutico está muy regulado y ahora que hay una reforma de la regulación los reguladores harían bien en escuchar al sector, en este caso a la industria farmacéutica que es a la que yo represento", ha concluido Emili Esteve.

UNA RESERVA ESTRATÉGICA DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA

Por otro lado, el presidente de la patronal europea de distribución farmacéutica (GIRP), Bern Grabner, ha solicitado que se mantengan "reservas para aquellos medicamentos que se necesiten en grandes volúmenes, porque si hay preocupación por escasez, habrá una gran cantidad de pacientes que se verán afectados".

"España comparado con otros países europeos está muy lejos de llegar a niveles avanzados, aunque el sistema español lo que sí tiene es un sistema de predicción muy útil, y también tienen un sistema que permite informar a las farmacias y las farmacias pueden informar a los mayoristas si no pueden acceder algún medicamento, y en ese sentido esto es único", ha apuntado.

En este sentido, Grabner ha aconsejado a los mayoristas farmacéuticos y las farmacias españolas que "utilicen lo que tienen" y que "lo hagan de una manera sofisticada" decidiendo "qué almacenar". No obstante, ha recomendado que "no almacenen medicinas críticas porque el daño al público y a la economía puede ser mucho más alto si no se pueden proporcionar productos que necesitan muchos pacientes, por ejemplo, pacientes que necesitan medicamentos para la diabetes o antibióticos".

"Las reservas son necesarias en España y la cadena de suministro debe ser más resiliente y para ello los mayoristas farmacéuticos son los que están en las mejores posiciones para poder distribuir las medicinas. Mi solicitud y mi recomendación a los reguladores españoles es que debe utilizarse un sistema integrado y extendido cuidadosamente con las farmacéuticas y las partes interesadas de la cadena de suministros farmacéuticos", ha concluido Grabner.

Para llevar a cabo este registro de reservas estratégico el experto ha apuntado que se deben tener en cuenta "las especificidades del mercado español" y "el desarrollo de iniciativas en el ámbito europeo de una manera equilibrada". "No reinventen la rueda, porque la rueda ya está allí, y la rueda española es extraordinaria y muy rápida", ha puntualizado.

Durante el debate, el director general de Moderna, Juan Carlos Gil, ha señalado que "la reserva de estrategias concierne a muchos más sectores, no solo a parte de la distribución y el sector farmacéutico de producción". "Nos concierne al sector político pero también al sector de defensa, nos concierne al sector industrial de un país y nos concierne al sector económico porque sin salud no hay economía", ha declarado.

En esta cuestión ha coincidido el director del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda, quien ha incidido en la necesidad de tener en cuenta también al sector científico ya que "forman parte del sector estratégico de la farmacia" y, por lo tanto, "de la solución al problema" ya que "manteniendo la maquinaria bien engrasada cualquier crisis siempre será menor".

Asimismo, el vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Tomás Castillo, ha solicitado "la participación de los pacientes y de loa ciudadanía en temas esenciales como este". "Los pacientes hemos dejado de ser objeto de atención para ser sujetos activos", ha afirmado.

RESPUESTAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Entre las iniciativas que ha llevado o está llevando a cabo la Unión Europea, Dolors Montserrat ha aseverado que "es la década de la salud" y que, por ello, "se ha trabajado desde el Parlamento Europeo con la Comisión Europea para la construcción de la Unión Europea para la Salud".

Como parte de esta Unión Europea para la salud destacan: la plataforma de vacunas de la UE; el espacio europeo de datos sanitarios; el nuevo reglamento de la UE de Respuesta Transfronteriza a graves amenazas a la salud; y el refuerzo del Centro de Control de Enfermedades, entre otras iniciativas como la revisión de la legislación farmacéutica europea que se está llevando a cabo.

"Europa está haciendo un gran trabajo para armonizar, liderar y coordinar desde Europa con todos los Estados miembros y con todos los stakeholders, con todos los agentes que participan", ha afirmado.