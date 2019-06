Expertos en Pediatría advierten de que "legal no es los mismo que inocuo"

Expertos en Pediatría han advertido este viernes de que "algo legal no siempre es inocuo" y aseguran que hay estudios científicos que señalan el riesgo de muchos productos químicos de uso cotidiano que pueden ser nocivos para la salud, especialmente de ancianos y niños.

En el 67º Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP), el presidente del Comité de Salud Medioambiental de la asociación, Juan Antonio Ortega, ha asegurado que hay muchos productos que son legales y no son inocuos y ha puesto el ejemplo del tabaco.

En este sentido, ha considerado que es necesario mejorar el marco regulador y aplicar las evidencias científicas de productos nocivos, lo que "no tiene por qué ser malo para la economía, porque incluso puede ser una oportunidad de negocio".

De hecho, la AEP trabaja en la elaboración de un documento en el que han apostado por indicar cuáles son las buenas prácticas y los materiales que se deben usar "para dar una visión en positivo y no centrar la atención solo en lo que puede ser nocivo", ha explicado.

El pediatra ha insistido en que, además de una mejora del marco que regula el uso de ciertos elementos o productos químicos hay prácticas sencillas y cotidianas que pueden reducir la influencia negativa del ambiente en los niños.

Ha puesto como ejemplos el uso de biberones de cristal y no de plástico; calentar los alimentos en recipientes de cerámica o cristal, no de plástico; no fumar y que los fumadores se cambien de ropa al llegar al domicilio; o ventilar adecuadamente las estancias.

Se ha referido a varios informes que señalan que en España el 90 % de los niños respira aire contaminado, un 40 % está expuesto al humo del tabaco y el 10 % de las embarazadas están expuestas al humo cannabis.

Ha detallado que los efectos ambientales se están relacionando con un aumento de problemas respiratorios, como el asma, pero también con trastornos del neurocomportamiento, que llevan décadas creciendo, e incluso con la obesidad infantil. EFE

1010207

psb/mr/ram