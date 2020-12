Expertos europeos publican una guía para conocer el nivel de accesibilidad de las universidades

El proyecto europeo EUni4allnetwork, que se desarrolla bajo el programa Erasmus+, acaba de hacer pública la 'Guía de Estándares para la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad en la Universidad', cuyo objetivo es incentivar a las universidades europeas a avanzar en el proceso de revisión de sus culturas, políticas y prácticas en el marco del derecho a una educación inclusiva de las personas con discapacidad.

La guía se ha presentado dentro de un seminario celebrado bajo formato online con el título 'Standards of inclusión for university students with disabilities', impulsado por EUni4allnetwork. Este proyecto europeo está formado por Fundación ONCE, el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), la Universidad Oriental de Finlandia, la Universidad de Porto (Portugal), la Universidad del Estudio de Trieste (Italia), la Universidad Politécnica de Lublin (Polonia) y las universidades españolas de Murcia, Autónoma de Madrid y de Sevilla.

El documento está compuesto por 38 indicadores y es una herramienta de autoevaluación que permitirá a las universidades conocer su nivel de accesibilidad, de manera que las personas con discapacidad que quieran estudiar en ellas sepan cuál es su realidad.

Además, la guía pretende facilitar información útil a los estudiantes con discapacidad que buscan opciones de movilidad internacional y ser al mismo tiempo un instrumento que permita a las universidades realizar una reflexión y análisis sobre sus políticas y acciones de inclusión y compartir prácticas que inspiren a otras universidades en este sentido.

De esta forma, los beneficiarios últimos de la guía y el proyecto son el estudiantado con discapacidad que, a través de una plataforma web, podrá contar con información de calidad que contribuya a mejorar su toma de decisiones en relación con sus opciones de movilidad y estudios universitarios.

Los 38 indicadores de la guía se dividen en cuatro dimensiones como son 'Políticas básicas de la universidad', 'Acceso', 'Vida Universitaria' y 'Egreso' que, a su vez, se subdividen en ocho subdimensiones.

Cada indicador posee una definición que delimita qué se pretende valorar, una medida en la que se señala su grado de logro o desarrollo en cada universidad y una solicitud de evidencias, entre otras materias.