Expertos destacan las posibilidades que abre actuar sobre la masa ectópica en los trastornos metabólicos

Expertos reunidos en el Congreso Virtual de la Sociedad Española de Diabetes (SED) han destacado las posibilidades que abre actuar sobre la masa ectópica (la grasa que se almacena fuera del tejido adiposo), en los trastornos metabólicos.

La grasa infiltrada en el músculo es lo que lleva al cuerpo a sufrir una resistencia a la acción de la insulina, primer paso previo a la diabetes. Este depósito ectópico de grasa o fuera de su lugar habitual es lo que inicia una serie de alteraciones en el metabolismo que causan las patologías que conforman el llamado síndrome metabólico: diabetes, hipertensión, dislipemias, obesidad central.

"La importancia de la grasa ectópica radica en que se almacena en tejidos que no están preparados para su metabolismo, lo que a largo plazo genera un proceso denominado lipotoxicidad, que lleva a que los tejidos no funcionen correctamente y, en particular, se vuelvan resistentes a la acción de la insulina", ha explicado la investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM), Pilar Valdecantos.

Además, tal y como ha añadido, como consecuencia de este fenómeno se desencadenan otros trastornos igualmente dañinos, como el aumento del estrés oxidativo y la inflamación.

Por otra parte, y en lo que respecta a la diabetes, la especialista ha explicado que el tejido graso marrón tiene dos repercusiones principales. En primer lugar, durante el proceso de termogénesis el tejido adiposo marrón consume gran cantidad de sustratos metabólicos (fundamentalmente glucosa y ácidos grasos), lo que contribuye de forma directa a la disminución de los mismos en sangre.

"Por otro lado, en los últimos años se ha comprobado que el tejido adiposo marrón se comporta como un órgano endocrino, secretando unas moléculas denominadas 'batoquinas' que poseen un papel fundamental en la regulación de la función pancreática y en la disminución de la resistencia periférica a la insulina", ha añadido.

Estos conocimientos están motivando el desarrollo de nuevas investigaciones encaminadas a encontrar moléculas capaces de activar el tejido adiposo marrón, así como se está investigando el papel que juegan otros tejidos en su regulación, poniéndose especialmente el foco en el papel de la inflamación en estos procesos.