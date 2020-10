Expertos aseguran que los pacientes reumáticos no tienen más riesgo de formas graves de COVID-19

El presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, José María Álvaro-Gracia, ha resaltado que, con la evidencia científica actual, los pacientes reumáticos no tienen mayor severidad ante la infección del virus que provoca el COVID-19.

"Hasta la fecha, no se ha descrito que los pacientes con enfermedades reumáticas que reciben tratamientos biológicos o con fármacos inmunosupresores sean un grupo de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el coronavirus. Revisando la literatura no se observan diferencias en la severidad de pacientes reumáticos infectados por COVID-19 en comparación con el resto de la población, y los factores de riesgo de hospitalización parecen ser los mismos (mayor edad, otras comorbilidades como enfermedad pulmonar o renal, etcétera)", ha indicado en la presentación del XLVI Congreso Nacional de la SER, que tendrá lugar del 20 al 24 de octubre vía 'on line'.

No obstante, insiste en que los pacientes no deben tomar decisiones unilaterales sobre la suspensión del tratamiento por miedo a la infección y que cualquier duda en este sentido, la consulten con su médico. De hecho, se acaba de actualizar el documento de posicionamiento de la SER sobre el funcionamiento y restablecimiento de la actividad de los Servicios de Reumatología ante el COVID-19.

Entre las recomendaciones, destaca la importancia de revisar y actualizar el calendario de vacunación de los pacientes, especialmente para gripe y neumococo. "En pacientes no infectados, en periodos de alta contagiosidad, se puede valorar cambiar una molécula intravenosa por la misma molécula subcutánea para evitar que el paciente acuda al hospital y en el caso de contacto cercano con COVID-19 y ausencia de síntomas, los pacientes con tratamientos inmunosupresores y/o biológicos deberían discutir también la suspensión de la medicación con su reumatólogo", sostiene el doctor.

El doctor también ha hecho hincapié en que "en los pacientes con COVID-19 asintomáticos se puede mantener el tratamiento inmunomodulador, salvo en pacientes de especial riesgo, y también se recomienda mantener estable el tratamiento crónico con glucocorticoides".

NOVEDADES DEL XLVI CONGRESO NACIONAL DE LA SER

Cerca de 1 de cada 4 adultos en España sufre una enfermedad reumática, lo que supone en torno a 11 millones de personas en España, según confirman los datos del Estudio EPISER; y su tendencia va en aumento. En este sentido, el doctor cree que "sería recomendable aumentar el número de especialistas". "El escaso número de reumatólogos y la mayor carga asistencial supone un gran esfuerzo por parte de los reumatólogos para mantener y mejorar la calidad asistencial de los pacientes", ha resaltado.

Las patologías reumáticas comprenden más de 200 entidades distintas y tienen un impacto socioeconómico superior a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, representando uno de los mayores retos de salud presentes y futuros de todos los países desarrollados. Solo la artritis reumatoide supuso en el año 2001 un coste superior a los 2.250 millones de euros en España, con un coste anual por paciente de 10.700 euros. De hecho, enfermedades mucho más comunes, como la lumbalgia o la artrosis de miembros inferiores representan un coste equivalente al 2 y 0,5 por ciento respectivamente del producto interior bruto en España.

Durante el XLVI Congreso Nacional de la SER, que reunirá a más de mil especialistas, se tratarán temas que abarcan el amplio espectro de las patologías reumáticas y autoinmunes sistémicas. "Las sesiones de este congreso nos va a permitir una actualización en todos los aspectos que constituyen el desempeño profesional de un buen reumatólogo, a nivel asistencial, docente, investigador y de gestión. No solo vamos a compartir los últimos avances en el arsenal terapéutico de las diferentes enfermedades reumáticas sino también en su diagnóstico y en la gestión eficientes de procesos para brindar una asistencia rápida, efectiva y eficiente", ha señalado José Luis Andréu, presidente del Comité Local Organizador del XLVI Congreso Nacional de la SER y jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

En este encuentro se expondrá la actualización en el abordaje de pacientes con osteoporosis o síndrome de Sjögren; tendrán lugar mesas redondas para debatir sobre dolor, Reumatología pediátrica, novedades en artritis y espondiloartritis, imagen, etc.; se desarrollarán además tertulias sobre 'big data', epidemiología, gestión o tecnologías de la información asociadas a la Medicina. Además, se impartirán tres conferencias magistrales: 'Descubrimiento de las ondas gravitacionales: enseñanzas para los profesionales de la Salud', 'Cómo valorar el riesgo', y 'Lo mejor del año en investigación básica y clínica'. Y también se dará a conocer la actualización de la Guía de práctica clínica en gota de la SER; así como las principales conclusiones del Documento SER sobre fibromialgia 2020 o una interesante mesa sobre transgénero en enfermedades reumáticas, entre otros muchos aspectos.