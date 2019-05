Expertos aseguran que la colaboración de todos los agentes del SNS es la clave para el éxito de las terapias CART

Expertos reunidos en la sesión científica titulada 'Terapias avanzadas: la innovación disruptiva en oncohematología', organizada por Gilead Sciences, han asegurado que que la colaboración de todos los agentes del Sistema Nacional de Salud (SNS) es la clave para el éxito de las terapias CART.

Este tratamiento consiste en extraer sangre del paciente y, en un laboratorio, separar los linfocitos T y modificarlos genéticamente para que reproduzcan unas proteínas llamadas CAR, las cuales son las que ayudarán a reconocer ciertas sustancias de las membranas de las células cancerosas. Una vez dentro del organismo, las células CAR se multiplican, detectan fácilmente los antígenos específicos de las células tumorales y, si todo va bien, las destruyen.

"Los resultados con células CAR están siendo muy prometedores especialmente en pacientes con leucemias linfoblásticas y con linfomas. Además, estamos en un momento investigación muy activa en pacientes con mieloma múltiple. Aunque en la actualidad este tipo de tratamientos solo se están utilizando en pacientes con enfermedades muy avanzadas, esta terapia ha venido para quedarse y ser utilizada en etapas más precoces de la enfermedad", ha dicho el director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra, Jesús San Miguel.

Por otro lado, prosigue, es clave el potenciar la investigación en este campo con el fin de optimizar estas estrategias terapéuticas tanto en términos de seguridad como de eficacia, lo cual nos permitirá reducir los efectos secundarios (como el síndrome de liberación de citocinas o los trastornos neurológicos) que se pueden producir y a la vez aumentar la eficacia de los linfocitos CART para evitar las recaídas.

"Esto se puede conseguir a través de nuevas estrategias que logren que estas células persistan durante más tiempo en el enfermo, evitar el escape antigénico o potenciarlas con otros activadores del sistema inmune o facilitar su uso a través del desarrollo de CART alogénicos", ha afirmado el doctor San Miguel.

Estos métodos son un hito en las terapias personalizadas, aunque de momento no sustituyen a tratamientos previos como la quimioterapia o la radioterapia. Se trata de vías complementarias para atacar a la enfermedad cuando otros métodos son insuficientes, si bien los expertos han avisado de que todavía faltan "muchos aspectos" por estudiar para alcanzar la eficacia total de los tratamientos, que es el objetivo final.

A juicio del presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, Ramón García, es necesario disponer de equipos multidisciplinares liderados por un servicio de hematología que cuente con unidades preparadas para hacer correctamente la indicación, unidades adecuadas para dar los primeros pasos de producción (aféresis) y permitan una buena criopreservación y recuperación celular, y unidades que garanticen una correcta infusión y control de posibles complicaciones post-infusionales.

No obstante, el experto ha reconocido que todo ello no tendría "ningún sentido" si no hay detrás un programa completo que incluya a muchos servicios hospitalarios como la UCI, neurología, farmacia, anatomía patológica, citometría y biología molecular, inmunología y personal de actividad continuada.

Precisamente durante el acto se ha hecho mucho hincapié en que la palabra que hay que asociar a CART es colaboración. "Todos los agentes del SNS debemos trabajar juntos desde las etapas tempranas de investigación hasta que conseguimos llevar el fármaco al paciente. Estamos ante una innovación que nos exige cambiar los modelos de investigación conocidos hasta ahora ya que solo desde el trabajo conjunto de academia e industria es posible el éxito", ha indicado la directora de la unidad de terapia celular de Kite Pharma de Gilead Sciences, Regina Quiroga.

Por su parte, la vicepresidenta y directora general de Gilead en España, María Río, ha destacado la "innegable" ventana de esperanza que abren los CART, si bien ha insistido en que hay que ser "precavidos y prudentes" a la hora de transmitir lo que supone esta tecnología a los pacientes en estas fases iniciales.

"Los CART son ilusionantes, pero tenemos una responsabilidad con los pacientes y la sociedad en general cuando hablemos de ellos, especialmente, en el momento de explicar que es una tecnología hecha a medida para cada paciente y con características muy singulares. Por tanto, su llegada debe hacerse de forma secuencial, medida y siempre en colaboración con los profesionales sanitarios y las autoridades sanitarias. No obstante, esta planificación y colaboración debe tener en cuenta la urgencia de nuestros pacientes y la necesidad que debemos cubrir. Ellos han de ser nuestra principal prioridad", ha dicho.