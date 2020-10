Expertos asegura que si todo el mundo se lavara las manos de forma rutinaria se evitarían un millón de muertes al año

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) ha asegurado que si todas las personas se lavaran las manos de forma rutinaria se evitarían un millón de muertes al año en todo el mundo, incluido el Covid-19.

"Una vez que la pandemia finalice esperamos que la población no pierda el hábito de realizar una medida tan coste efectivo para la salud de todos. Que la higiene de manos, junto el uso de mascarilla y el distanciamiento social, sean las medidas básicas de prevención del Covid-19 ha puesto el acento en esta medida que todo el mundo puede realizar", ha dicho la organización.

Como todas las temporadas, con la llegada del otoño y el invierno se espera un incremento de las infecciones respiratorias y, en este sentido, los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública han recordado que lavarse las manos puede reducir el riesgo de infecciones respiratorias en un 16 por ciento. Un porcentaje que se incrementa hasta el 50 por ciento si se refiere a la reducción de muertes asociadas a enfermedades diarreicas.

Por ello, la SEMPSPH ha insistido en que ya sea con agua y jabón o con geles hidroalcohólicos, lo importante es lavarse las manos con frecuencia y hacerlo con una técnica adecuada. "Una higiene de manos no protocolizada, que no sigue los 11 pasos recomendados por la OMS, implica que ésta no afecta a toda la superficie de las manos y que, por tanto, la higiene no será totalmente efectiva", ha avisado.

En concreto, el agua y el jabón se deben utilizar cuando hay suciedad visible en las manos, ya que su función es la de arrastrar las partículas de suciedad y eliminarlas de nuestra piel. Además, al realizar la higiene de manos con agua y jabón la medida es también eficaz contra microorganismos resistentes al gel hidroalcohólico, como podría ser el caso del 'Clostridium Difficile', un microorganismo que causa infecciones intestinales.

En estos casos, apostilla la organización, el gel hidroalcohólico no es tan y eficaz, ya que no arrastra las partículas, sino que las inactiva al contacto con ellas, siendo por tanto útil para inactivar los microorganismos cuando las manos se ven visiblemente limpias, aunque microscópicamente nunca lo están.

La ventaja principal de los geles hidroalcoholicos, y el motivo por el que poco a poco van sustituyendo a la higiene de manos tradicional con agua y jabón, es la facilidad y rapidez de su uso. Si bien, desde la SEMPSPH han insistido en que los geles hidroalcohólicos son tan eficaces como el agua y el jabón cuando las manos están visiblemente limpias.