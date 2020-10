Expertos abogan por integrar a los centros de adicciones en el circuito sanitario para eliminar la hepatitis C

Expertos reunidos en la jornada 'Innovación en la atención de los pacientes con hepatitis C en su centro de adicciones', organizada por el Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas (GEHEP) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), con el apoyo de Gilead, han abogado por integrar a los centros de adicciones en el circuito sanitario y desarrollar proyectos de microeliminación para lograr la eliminación de la hepatitis C.

La infección crónica por virus de hepatitis C afecta a, aproximadamente, 70.000.000 personas en todo el mundo 1 y ha sido, hasta ahora, la primera causa de cirrosis, hepatocarcinoma y trasplante hepático.

"Un alto porcentaje de pacientes, que puede llegar hasta a un 65 por ciento según muchos estudios, desconoce su estado serológico. Se trata de una población con muy poca adherencia al tratamiento y que, por su estilo de vida, tiene un riesgo de reinfección importante", ha dicho el médico del Instituto de Adicciones y director médico del CAD de Tetuán de Madrid y miembro de SEPD, Pablo Vega.

Asimismo, en el encuentro se ha recordado que los pacientes usuarios de drogas, por sus propias características, tienen más dificultades para acceder al sistema sanitario, y que España a sido pionero en elaborar un plan específico para la eliminación de la hepatitis C.

En la actualidad, en España se han tratado más de 135.000 pacientes con esta infección, pero se estima que aún quedan alrededor de 80.000 personas infectadas y más de 22.000 no estarían diagnosticadas.

No obstante, el especialista de Medicina Interna, adscrito a la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y miembro de GEHEP, Rafael Granados, ha informado de que el principal obstáculo para el manejo de esta enfermedad deriva de su propia organización, que se basa en un modelo centralizado en la atención hospitalaria, hecho que dificulta tanto el acceso de los pacientes al sistema, como su posterior diagnóstico y tratamiento, que, hoy en día, se hace con fármacos de dispensación exclusivamente hospitalaria.

"En personas adictas, la prevalencia de la hepatitis C es muy elevada, sobre todo en los que han consumido drogas intravenosas, que puede llegar al 80 por ciento y, en muchas ocasiones, su único vínculo con el sistema de salud está en los CAD", ha añadido el doctor Vega.

Sin embargo, muchos de estos centros no están integrados dentro del sistema normalizado de los centros de salud y tienen que derivarlo todo a Atención Primaria al no poder acceder de forma directa a los especialistas ni realizar pruebas de virus de la hepatitis C directas.

Así, durante la jornada se han analizado diferentes proyectos de micro eliminación de éxito en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes difíciles de diagnosticar y tratar.

Entre ellos, la asistencia con unidades móviles o la telemedicina para acercar el hospital al paciente; el desarrollo de canales de contacto directo entre los médicos de los CAD y los especialistas correspondientes; la creación de circuitos 'Fast-Track' para los pacientes que permitan en una sola visita el diagnóstico, estadiaje e inicio de tratamiento; la utilización de herramientas diagnósticas en el punto de atención, como la gota seca para el diagnóstico o el estadiaje de la enfermedad hepática mediante el uso de índices serológicos de fibrosis, e incluso, en algunos casos, la dispensación y administración de los antivirales en los mismos centros de atención a estos pacientes.

La jornada 'Innovación en la atención de los pacientes con hepatitis C en su centro de adicciones' ha sido moderada por el doctor Rafael Granados y por el doctor Pablo Vega. Además, el encuentro ha contado con la participación del doctor Álvaro Mena, médico internista, con ejercicio en la unidad de enfermedades infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña; el doctor Pedro Seijo, psiquiatra del CTA (Centro de Tratamiento de las Adicciones) de Villamartín en Cádiz; el doctor Luis Morano, médico especialista de medicina Interna de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo; la doctora Francina Fonseca, médica psiquiatra del Parc de la Salut del Mar de Barcelona; y el doctor Rodrigo Oraá, médico psiquiatra del Centro de adicciones de Ajuriaguerra en Bilbao.