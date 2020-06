Experto resalta que los nuevos hábitos de la pandemia reclaman un cambio de estrategia de venta en las farmacias

Antonio Andreu, socio-director de la consultora Shoppertec, ha resaltado que los nuevos hábitos adquiridos por la pandemia "hacen necesario un cambio de estrategia de venta en las farmacias". "Las formas de compra van a cambiar y hay que entender cómo piensan los clientes, estar cerca de ellos y actuar. Será clave para emprender estrategias desde una visión ganadora", ha comentado durante la última mesa de 'Infarma Jornadas Digitales COVID-19'.

Andreu, quien ha defendido y valorado la figura del farmacéutico como clave en esta crisis, lamenta que "haya existido una disonancia entre el papel de la farmacia y el reconocimiento del Gobierno". "No ha reconocido la importante labor que ha realizado. Si la farmacia está en primera línea de batalla en cualquier enfermedad, especialmente lo ha estado durante esta pandemia", ha criticado.

La mayoría de las consultoras estratégicas destacan que la transformación digital y tecnológica ha experimentado un adelanto de entre 5-8 años en su implantación en la sociedad. "Una de las claves que ha puesto de manifiesto el confinamiento es el aumento de la conectividad en todos los canales y medios. El uso de Internet y de la tecnología en general está creciendo de manera exponencial y es conveniente analizar el impacto entre generaciones porque este cambio será permanente", sostiene.

La venta de productos de farmacia y parafarmacia prácticamente duplica las ventas y parece que se consolidará tras el confinamiento. Según el Observatorio Shoppertec IM Farmacias, el 68 por ciento de los farmacéuticos piensa que la venta 'on line' crecerá tras la crisis. "Sin duda la compra 'on line' va a ganar cuota de mercado y será en algunos sectores el principal canal de compra; en otros, aunque no lo sea, será una obligación tener presencia para competir y fidelizar", ha matizado.