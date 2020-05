Experto resalta que las personas con hipertensión tienen más riesgo de complicaciones por COVID-19

El doctor de Unión de Mutuas y coordinador del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Vicente Pallarés, ha señalado que los pacientes con tensión alta, diabetes y enfermedad cardiovascular tienen las mismas probabilidades de desarrollar la infección por COVID-19 que el resto de la población, pero que en caso de infectarse son mayores las posibilidades de presentar complicaciones o de fallecer, ya que son pacientes de alto riesgo.

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, que se celebra este domingo 17 de mayo, el doctor Pallarés ha recordado que la hipertensión es uno de los principales factores que contribuyen a causar accidentes cerebrovasculares, que en conjunto representan la causa más importante de muerte prematura y discapacidad. Se estima que la hipertensión provoca cada año casi 9,4 millones de muertes por enfermedades del corazón. Esta difícil situación se agudiza con la infección por el SARS-CoV-2.

Por ello, el experto ha hecho un llamamiento para que los pacientes con enfermedades cardiovasculares, más de 15 millones en España, intensifiquen sus esfuerzos en prevenir y controlar la tensión arterial, haciendo un especial hincapié en el autocuidado con un estilo de vida saludable, y en no abandonar la medicación prescrita por el médico habitual.

En cuanto al estilo de vida, Pallarés ha mencionado la importancia de seguir con una dieta con poca sal, baja en grasas, rica en vegetales, granos integrales, frutas, lácteos, legumbres y productos frescos y de temporada, evitando los alimentos precocinados. "Además, hay que seguir controlando el peso y tomar más verduras y ensaladas. Asimismo, hay que continuar con el ejercicio físico, bailar ó andar, por casa o por la calle, siempre de acuerdo con la fase del confinamiento en la que se encuentre cada persona", ha indicado.

El doctor de Unión de Mutuas también se ha referido a la importancia de que las personas comprendan la gravedad de la hipertensión, ya que "es el enemigo silencioso que va afectando al corazón, a la vista, al cerebro o a los riñones". "Hay que conocer el nivel de la tensión para poder controlarla. Un hipertenso lo es para toda la vida, no hay marcha atrás, por lo que hay que intentar no llegar a la barrera de 140/90 mmg, porque cuando se produce un infarto lo único que podemos hacer es tratar, ya no se puede prevenir", ha concluido.

De acuerdo con la Sociedad Española de Hipertensión (SEH.LELHA), en España existen más de 15 millones de personas con hipertensión arterial (HTA). De esta cantidad, 10 millones no están adecuadamente controlados y 4,5 millones están sin diagnosticar. Por tanto, en el momento actual, es un verdadero problema de salud pública.