Experto reivindica la oncología quirúrgica como "parte fundamental" del tratamiento en cáncer

El director médico y jefe del Servicio de Oncología Quirúrgica de MD Anderson Madrid, Santiago González Moreno, recalca la importancia de la oncología quirúrgica como una "parte fundamental" del plan de tratamiento de un paciente con cáncer desde el primer momento.

"Es muy importante que el oncólogo quirúrgico valore ya desde la primera consulta, en un comité multidisciplinar junto al oncólogo médico y otros especialistas, la situación del paciente, la extensión del tumor, su afectación", subraya con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra este lunes 4 de febrero.

De esta forma, indica que gracias a la participación y la puesta en común de la experiencia de todos los profesionales en un comité multidisciplinar, es posible ver y analizar de forma personalizada todas las opciones terapéuticas posibles (cirugía, radiocirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas) y las combinaciones entre ellas para el mejor abordaje de cada paciente.

Respecto a la intervención quirúrgica, señala que "es necesario" que sea una cirugía hecha por "profesionales con el conocimiento y la experiencia suficientes en el tratamiento del cáncer". "Solo tenemos un único intento válido en cirugía. Si no sale bien y no realizamos una cirugía adecuada, guiada por oncólogos quirúrgicos expertos en el tratamiento del cáncer, esto puede repercutir de forma significativa en el futuro del paciente", explica el doctor.

Por eso, recuerda que una segunda opinión en oncología quirúrgica es "tan importante o más" que una segunda opinión en oncología médica, ya que una intervención quirúrgica no adecuada "no puede ser revertida ni con una intervención quirúrgica posterior ni con tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia". "Si la cirugía no la realiza un oncólogo quirúrgico experto, estamos perdiendo una oportunidad", insiste.

En cualquier caso, defiende que los tratamientos farmacológicos son "fundamentales" en los pacientes con tumores en los que no está indicada una cirugía, por la edad, estado de salud del paciente o las características del propio tumor. "Una labor que, si bien es vital, no puede nunca sustituir al tratamiento quirúrgico", puntualiza González Moreno.

AVANCES EN ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA

Sobre los avances en los últimos años en oncología quirúrgica, el experto narra que se ha avanzado hacia una menor invasividad, a la vez que se ha mantenido la radicalidad de los tratamientos y la posibilidad de conservación de determinadas estructuras.

Así, pone el ejemplo de la laparoscopia y la cirugía robótica como una "importante novedad" en cuanto que son vías de abordaje menos invasivas, que han permitido, en los casos en que están indicadas, "la obtención de los mismos resultados que se obtenían con la cirugía abierta, pero con incisiones más pequeñas". "Esto contribuye de forma directa a una recuperación inicial más rápida de los pacientes", resalta este experto.

En cuanto a la conservación de estructuras, ejemplifica el caso del ganglio centinela en tumores como el de mama. "Hemos ideado técnicas que nos permiten localizar uno o varios ganglios donde se disemina antes el tumor, de forma que, si estos no están afectados, podemos evitar la extirpación de los ganglios de la axila y ahorrarle un problema futuro a la paciente con cáncer de mama", expone. Otro ejemplo es la cirugía de recto, donde ya no siempre es necesario extirpar el ano.