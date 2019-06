Experto reclama que los reguladores contemplen "una perspectiva social" en la financiación de medicamentos

El director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, ha reclamado que, junto a los criterios estrictamente clínicos de un fármaco (valor terapéutico, gravedad de la patología, etcétera), los reguladores también adopten "una perspectiva social amplia" a la hora de decidir financiar un tipo determinado de medicamento.

A su juicio, se deberían contemplar "los resultados en la calidad de vida de los pacientes, el impacto sobre los gastos individuales y sociales evitados, incluidas las mejoras en productividad laboral, y la contribución que supone para la economía en su conjunto", tal y como ha indicado miércoles en el marco de la LXXXII Jornada de la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa), centrada en la 'Financiación de medicamentos: criterios clínicos vs criterios económicos'.

"La financiación de nuevos medicamentos constituye un reto regulatorio que tiene como fin principal asegurar el acceso de los pacientes a los medicamentos más adecuados para su dolencia garantizando que se cumplen criterios de eficiencia económica y sostenibilidad y, al mismo tiempo, reconociendo de forma adecuada el esfuerzo realizado en I+D", ha concretado Sánchez.

Desde el punto de vista de la eficiencia, considera que la incorporación de medicamentos innovadores genera un ahorro para la sociedad de entre dos y ocho veces su coste en el medio y largo plazo. En su intervención, el experto ha puesto distintos ejemplos que ilustran esta realidad, como lo ocurrido en Reino Unido con la aplicación de la terapia antitrombótica en pacientes con fibrilación auricular, una intervención con un coste anual de 139 libras (156 euros) per cápita que se traduce en un ahorro de 559 libras (630 euros) per cápita en accidentes cerebrovasculares evitados y una reducción del gasto sanitario global de 412 libras (465 euros) per cápita.

"Todas estas mejoras en materia de productividad y reducción de gastos sanitarios y sociales (hospitalizaciones, gastos privados que tiene que afrontar la familia en casos de dependencia, etcétera), así como los efectos beneficiosos de las innovaciones a la hora de atraer nuevas inversiones en I+D biomédica y fortalecer nuestro tejido investigador, deben figurar en la ecuación a la hora de decidir la financiación de los nuevos medicamentos por parte del regulador", ha indicado el dirigente de la patronal de la industria farmacéutica en España.

En este punto, ha insistido en que el regulador económico sectorial de la industria farmacéutica "debe tomar sus decisiones desde la perspectiva del conjunto de la sociedad". "Solo un regulador que adopte una perspectiva social amplia será capaz de integrar los distintos beneficios que supone el fármaco innovador en la sociedad y la economía a la hora de decidir la financiación y precio de un nuevo fármaco", ha concluido. Para lograrlo, en opinión de Sánchez, es "crucial" realizar un análisis separado de los criterios clínicos y los económicos.