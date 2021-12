Experto de la OMS insiste en la "seguridad y eficacia" de la vacuna infantil

El miembro del comité asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Federico Martinón ha insistido este viernes en que la vacuna infantil contra la covid-19 ha demostrado ser "segura y eficaz" no solo en ensayo clínico, sino en los más de seis millones de dosis que se llevan administradas.

En declaraciones a los periodistas, el también jefe de Pediatría en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) ha calificado de "buena noticia" que se pueda disponer de una "herramienta" de este tipo para utilizar en los niños de 5 a 11 años, una vacuna que la Xunta tiene previsto administrar a partir del 15 de diciembre empezando por los de más edad.

Martinón ha destacado las ventajas de esta vacunación para que los niños puedan tener una "vida más normal y con menos interrupciones" por cuarentenas y otras restricciones ante la pandemia, y ha asegurado que los únicos efectos secundarios observados son las "molestias habituales" en la vacunación.

Se trata de febrícula o malestar en el punto de la inyección, pero sin que se haya detectado "ningún efecto adverso, ni siquiera excepcional", por lo que su administración no genera "ningún problema ni preocupación especial".

Por eso, ha considerado que el único debate respecto a la administración de esta vacuna infantil puede estar en su "prioridad o no", no en su seguridad y eficacia que está demostrada por el ensayo clínico realizado a 2.000 personas y publicado en The New England Journal of Medicine.

También porque esta vacuna ya se ha administrado a más de seis millones de niños en todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos e Israel, que permiten "afirmar la seguridad de la vacuna a gran escala".

En cuanto si es prioritario vacunar a los niños sanos, ha destacado las ventajas que esto puede suponer para que puedan desarrollar una vida normal y haya memos brotes en las aulas.

También ha recordado que en la vacunación de un niño sano el beneficio es menor que la de la vacunación de otros grupos o de aquellas personas de alto riesgo porque "afortunadamente" los menores "se defienden muy bien de la covid y es muy poco habitual que tengan formas graves de la enfermedad", a no ser que tengan dolencias previas.

Esto "no quiere decir que no sea buena o indicada", sino que hay vacunas más prioritarias para los propios niños o la vacunación de otros grupos de edad con más riesgo, "sin que eso indique que no sea buena o segura", ha puntualizado.