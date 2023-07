Experto en metaverso: "No se le tiene miedo a la tecnología, la preocupación es perder el trabajo"

El fundador de empresas como Segunda Planta, Balnearian y CMO de WFC Tech y profesor del Centro Universitario San Isidoro, Raúl Dorado, ha señalado que "frente al metaverso y la inteligencia artificial, como es el caso del ChatGPT, han surgido muchas críticas y realmente a lo que la gente le tiene miedo es salir de su zona de confort".

"No se puede negar una tecnología porque a determinadas personas no les guste; el rechazo no es a la evolución en sí, no se le tiene miedo a la tecnología, la preocupación es perder el trabajo o tener que reciclarlo", ha indicado.

Así lo ha manifestado el profesor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de los Cursos de Verano que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) está celebrando en su sede de Carmona (Sevilla), donde dirige junto con el doctor en el área de Comunicación digital y subdirector de Investigación del Centro Universitario San Isidoro, David Polo, el curso 'Metaverso e inteligencia artificial: nuevas fuentes de negocio y empleabilidad', formación que trata del metaverso y la inteligencia artificial explicando cómo se fusionan y de la manera en la que el mundo va a cambiar y está cambiando.

Por un lado, Dorado ha afirmando que "el metaverso es la evolución natural de Internet, las redes sociales son espacios virtuales colaborativos y compartidos que tratan de la fusión entre el mundo físico y el digital", en el cual "cualquier persona va a poder relacionarse con otros individuos y otras instituciones para desarrollar distintas actividades que pueden ser tanto lúdicas, de trabajo, de ocio o que tengan que ver con el ámbito empresarial o de negocio".

Ahora mismo, según ha apuntado, "vive en un ordenador y se conecta con él gracias a interfaces, cerebro-máquina o cabeza-pantalla, cada vez habrá más interacción, más nivel de detalle, ordenadores más potentes y ya se plantea una última fase donde no se pueda distinguir un mundo de otro".

El profesor ha destacado que todo este tema "se ve como un juego, como la novedad, pero esto mueve cientos de millones de personas, un capital muy importante de miles de millones de euros, las empresas cada vez están más metidas y no se puede mirar hacia otro lado". Ahora mismo, según indica, se vive en "una realidad analógica, y la que viene es la virtual, con el objetivo de vivir esta evolución con un comportamiento ético para que la seguridad e información de las personas esté a salvo".

Por otro lado, David Polo ha señalado que "hay muchas cuestiones en el aire como los temas de economía, los activos digitales y como estos se custodian", y a su vez, temas legales y fiscales, entre otras cosas". Según sostiene "estos son retos que están en discusión y para los que ya existen organismos donde las grandes compañías y todo el ecosistema trata de establecer los estándares y los límites para que todo tenga viabilidad, escalabilidad y seguridad".

Polo ha concluido diciendo que gracias a esta evolución "habrá nuevas oportunidades laborales y salidas profesionales de muchas personas". Por ello destaca que "hay que entender el concepto, ver las posibilidades que tiene, ver los casos de uso y aportar propuestas de valor sobre el metaverso y la inteligencia artificial para poderlo capitalizar y aportar nuevas soluciones".