Experto en inmunología aboga por confinamientos selectivos ante la pandemia

Concha Tejerina

El catedrático de Parasitología de la Universitat de València y experto en inmunología Rafael Toledo se muestra contrario a un confinamiento global en este momento para frenar la expansión del coronavirus, una decisión que, a su juicio, "aplazará" la situación actual y con un coste socioeconómico "muy grave", y aboga por "confinamientos selectivos" y por centrar los esfuerzos en proteger a las personas mayores.

En una entrevista con EFE, Toledo afirma que un confinamiento total "solo sirve para liberar las habitaciones de UCI. Lo único que hace es aplazar la situación que estamos viviendo".

A su juicio, los hechos están demostrando que a lo mejor se está intentando "poner puertas al campo" y, tras considerar que va a ser "muy difícil" controlar la pandemia, afirma que debe tratar de combatirse con las "características que tiene el virus".

Así, explica que el SARS-CoV-2 afecta de manera "más grave" a los mayores de 60 o 65 años, sobre los que deben centrarse los esfuerzos, y el resto de la población debe hacer "una vida más o menos normal de forma que vayan sufriendo la infección y, poco a poco, generando una inmunidad de grupo, de rebaño. Eso es lo que cortará la transmisión".

Además, añade, eso "liberaría de tensión los sistemas sanitarios y, simultáneamente, podría mantener en gran medida el estatus y la dinámica socioeconómica de la comunidad de manera más sostenible que con el confinamiento total".

¿VOLVEMOS A UNA SITUACIÓN PREOCUPANTE?

El catedrático de Parasitología cree que con el repunte de nuevos casos en las últimas semanas, la situación "volverá a ser preocupante", aunque al comparar la imagen actual con la de hace cinco meses "el resultado es distorsionado porque ahora se hacen muchos más diagnósticos y eso da un resultado mayor de infectados".

"Realmente ahora nos estamos aproximando mucho más a las estadísticas reales, en las que la tasa de mortalidad está en torno al 1 por ciento y la de hospitalización al 10 %", asegura Toledo, quien cree que lo que habría que hacer "es aprovechar las características de la enfermedad que produce" el virus.

"Estamos siguiendo el mismo camino que seguimos hasta llegar a marzo, lo único que sucede es que ahora lo estamos viendo -agrega-. La referencia debe ser ahora el número de hospitalizados, de ingresados en UCI y de fallecidos".

¿HAY MÁS POBLACIÓN JÓVEN AFECTADA?

El experto en inmunología e inmunoparasitología considera que el coronarivus "no está afectando más a los jóvenes", sino que el diagnóstico se está centrando más en ellos porque muchos de los seguimientos de focos se realizan en discotecas, zonas de ocio nocturno o reuniones sociales a partir de un caso detectado en algunas de ellas.

Estos jóvenes, explica, no fueron diagnosticados en marzo porque generalmente no tienen sintomatología o la patología es muy leve y se encuentran bien, y porque entonces no había los medios de diagnóstico que hay ahora.

"Al virus no le ha dado tiempo material a que haya cambiado, mutado, simplemente el seguimiento epidemiológico que estamos haciendo es muy diferente al que hacíamos en marzo", afirma.

Ademas, agrega, que si comparamos la mortalidad de hoy con la de hace cuatro meses "se ha dividido por doce o por trece. Eso no es porque haya cambiado el virus, sino porque ahora de cada diez diagnosticados, ocho son menores de 40 años, mientras que antes de cada 10 diagnosticados, 8 eran mayores de 60".

¿QUE PASARÁ EN SEPTIEMBRE?

Rafael Toledo asegura que la vuelta de vacaciones, especialmente el regreso a las aulas, puede ser un "problema" si se sigue planteando como hasta ahora porque un colegio "cumple con todas las características que facilitan la transmisión del virus: son espacios cerrados, poco ventilados y donde se acumula mucha gente".

A eso se añade la gripe, porque "si hasta ahora al que acude al centro de salud con un poco de fiebre le hacen la PCR y lo mandan a casa, cuando llegue la gripe eso no va a ser tan fácil de hacer". EFE.