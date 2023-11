Experto echa en falta una visión conjunta de la psiquiatra general y la especializada en adicciones: "Es un error"

El psiquiatra experto en drogodependencias Javier Ogando ha lamentado que no exista en España una "visión conjunta" de la psiquiatra general y de la especializada en adicciones, algo que considera "un error de principio", y que perjudica a los pacientes que sufren patología dual.

"Los pacientes que desarrollan una adicción, en un altísimo porcentaje, cercano al 100%, van a acabar desarrollando una patología psiquiátrica. Mientras que los pacientes que tienen un diagnóstico desde la perspectiva de la psiquiatría convencional o tradicional tienen una vulnerabilidad y una probabilidad enorme de desarrollar conductas adictivas", ha explicado Ogando durante su intervención en la Jornada CEDDD 'Patología dual: salud mental en prisión', del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad Dependencia (CEDDD).

La patología dual se refiere a la convergencia de un trastorno de adicciones y un trastorno psiquiátrico en un individuo. Los expertos sostienen que estos pacientes presentan una mayor gravedad clínica y social puesto que a nivel individual sufren una marginación, desempleo y más conductas agresivas que las personas que tienen una sola patología.

El paradigma de la patología dual establece que se debe tratar a las personas y no la adicción a las sustancias o el juego. Frente a esto, los expertos aseguran que las personas con patología dual se encuentran en medio de dos redes de atención: adicciones y salud mental, lo que dificulta tanto su intervención como el conocimiento de las posibles necesidades, características, dificultades y retos de esta.

"En las adicciones, muchas veces el problema es que no se llega al abordaje del conflicto mental del paciente. El motivo por el que está obligado a desarrollar esas conductas. El error es no profundizar y quedarse en la superficie", ha explicado el experto, que ha remarcado que "no solo vale con analizar el problema de la ingesta de sustancias".

La dificultad para diagnosticar y tratar la patología dual hace que muchas de las personas que la tienen se encuentren en prisión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada 10 presos en España tienen o han tenido problemas de salud mental. Sin embargo, en los centros penitenciarios españoles solo hay 0,2 psiquiatras por cada 1.000 personas que se encuentran en prisión.

En este sentido, la educadora, terapeuta y docente Marien Alaminos ha destacado el aumento de personas que han entrado en prisión con problemas de salud mental y adicciones durante los últimos años, algo que considera una "barbaridad".

Asimismo, la educadora ha explicado algunos de los problemas que sufren las personas con patología dual cuando entran en prisión. "Cuando estas personas entran en prisión nadie lleva el diagnostico. No existe una comunicación entre el médico que lo trató fuera de prisión y el médico que lo trata dentro. Esto es un problema porque todo comienza desde el principio para el paciente", ha argumentado.

Durante la jornada, José, una persona con patología dual, ha narrado cómo fue su experiencia durante los años que estuvo en prisión, donde "nunca" recibió el tratamiento necesario. "No tenía un apoyo, tampoco culpo al psiquiatra que me trataba, puede que mi patología no fuese su especialidad, pero nunca tuve el tratamiento que necesitaba", ha concluído.