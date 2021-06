Experto en covid pide cautela y máxima vigilancia ante la variante delta

Especialista de referencia en enfermedades infecciosas (sida, ébola, covid..), el doctor José Ramón Arribas pide cautela y máxima vigilancia ante la nueva variante delta, porque esta pandemia nos ha sorprendido "muchas veces".

En una entrevista con EFE, el jefe de la Sección de Medicina Interna y coordinador de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario La Paz (Madrid) califica a la delta como la "variante de la preocupación", especialmente, en este momento, entre los jóvenes, porque son los que más se están infectando.

Coordinador jefe de uno de los cinco ensayos que se desarrollan en España con la vacuna Janssen para evaluar las posibles bondades o no de una segunda dosis, "pero no porque una sola dosis no funcione", precisa, este especialista destaca que lo importante es que la citada variante no suponga un repunte de los casos.

Por ello, Arribas se refiere a la importancia de acelerar al máximo la puesta de la segunda dosis en las vacunas en las que está indicado, porque se sabe que una sola dosis protege menos frente a la delta.

"Hay que intentar que no nos pille, ahora en España es minoritaria, pero puede ir en aumento", advierte, y cita lo que está ocurriendo en el Reino Unido y en Israel, donde han tenido que frenar o dar pasos atrás en su desescalada.

No obstante, Arribas no se muestra contrario a circular sin mascarillas al aire libre, una decisión que se activa este próximo 26 de junio.

En su opinión, las actividades en lugares abiertos y con poco contacto con otras personas siempre han tenido bajo riesgo, "otra cosa es un botellón de más de dos horas y con distancias cortas".

Arribas, que acaba de ser nombrado presidente de GeSIDA, Grupo de Estudio del SIDA de la SEIMC, destaca cómo frente a la rapidez en el desarrollo de vacunas anticovid, para la del sida existe una "extremeda dificultad" científica debido a las características que presenta el virus del VIH.

Por eso, y aunque han pasado 40 años del primer caso de sida registrado en España, se muestra "pesimista" a pesar de los anuncios de ensayos que aparecen en los medios de ves en cuando.

Explica que en enfermedades como la covid, o incluso el ébola o el sarampión, el cuerpo puede producir anticuerpos de una manera natural y eficaz y curarse y "eso es fácil de imitar con una vacuna".

El problema con el VIH es que no hay ningún paciente que se haya curado produciendo anticuerpos y, además, el sistema inmune siempre llega tarde para defenderse.

Todo el que se infecta, se queda infectado, ya que su cuerpo no sabe como atacar "y la conclusión es que hay que enseñar al cuerpo a hacer algo que no sabe hacer de manera natural".

Por eso, "hasta ahora, la historia de la vacunación frente al VIH es una historia de un fracaso detrás de otro".

Además, apunta, el virus del sida se integra dentro de los genes del individuo, y el SARS-CoV-2, no.

Curiosamente, frente al VIH sí se han desarrollado buenos medicamentos, y sin embargo, frente a la covid de momento no se ha logrado.

En España se estima que hay entre 130.000 y 160.000 personas infectadas por el VIH, y de ellas, cerca del 20 % lo desconocen; cada año se diagnostican más de 3.000 nuevos casos.

Se lamenta finalmente Arribas y lo califica de "frustrante" del hecho de que en España no exista la especialidad de médico en enfermedades infecciosas, a pesar del gran nivel en investigaciones científicas.

"Es sorprendente, somos una anomalía en Europa, y nuestros colegas europeos y americanos no lo entienden".