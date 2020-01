Experto asegura que los hábitos saludables reducen hasta en un 70% los efectos de la menopausia

Los hábitos saludables ayudan a reducir hasta en un 70 por ciento los efectos de la menopausia como, por ejemplo, los problemas de sueño, la falta de energía, disminución del interés sexual o episodios de depresión, según ha asegurado el ginecólogo del Hospital Vithas Castellón, doctor Herráiz.

"El fin de la menstruación implica que los ovarios dejan de producir óvulos, lo que provoca una disminución en los niveles de las hormonas femeninas: estrógenos y progesterona. Este cambio hormonal trae en ocasiones sofocos, sequedad vaginal, osteoporosis, pero muy pocas pacientes necesitan terapia hormonal, solo un 3 por ciento, lo que yo siempre les aconsejo a mis pacientes es que llegar a la menopausia con la mejor salud posible provoca que los daños colaterales se atenúen", ha dicho el experto.

En este sentido, el doctor ha recordado que para prevenir la osteoporosis hay que hacer ejercicio de forma habitual o dar paseos diarios de una hora como mínimo, aumentar la ingesta de alimentos ricos en calcio y exponerse al sol con moderación para aumentar la vitamina D.

Respecto al ejercicio físico, el especialista ha hecho especial hincapié en el fortalecimiento del suelo pélvico. "No hay que olvidar dentro de lo que implica hacer ejercicio, realizar aquellos que favorezcan el fortalecimiento del suelo pélvico. El cambio hormonal afecta también a la musculatura y a los tendones. La pérdida de colágeno afecta al tejido perineal, a su tono, a la resistencia y al posicionamiento de las vísceras pélvicas y puede dar lugar a incontinencia o prolapsos. Por ello tiene mucha importancia ejercitar esta zona para evitar estas disfunciones en el periné", ha añadido.

Por otra parte, apostilla, es recomendable cuidar el corazón siguiendo una dieta sana baja en grasas y rica en frutas y verduras que son alimentos antioxidantes y ricos en vitaminas A, C y D, así como la ingesta de pescado azul ricos en Omega 3, además de ingerir alimentos que aumenten los niveles de estrógenos como los vegetales que contengan ácido fólico o la soja. Ahora bien, tal y como ha apostillado, "no hay que olvidar" que las necesidades nutricionales de la mujer ya no son las mismas y por lo tanto el aporte calórico deberá ser menor.

"La salud psíquica al igual que la física es fundamental para afrontar esta etapa con positivismo. Durante la menopausia el 15 por ciento de las mujeres sufren algún episodio de depresión o tristeza severa. Además, el 25 por ciento experimenta insomnio, ansiedad o cambios de humor, pero esta situación puede cambiar o por lo menos mitigarse cambiando algunos hitos sociales y viendo la menopausia como una nueva etapa de crecimiento individual donde una vez superada la crianza de los hijos, te sientes más libre para dedicar tu tiempo y energía a ti misma. Esto trae como consecuencia un mayor bienestar psicológico", ha zanjado.