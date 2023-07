Experto advierte en La Rábida sobre los mitos de la IA y afirma que "el factor humano es insustituible"

El profesor e investigador de la Universidad de Córdoba José Jesús Albert Márquez ha advertido sobre "los mitos de la Inteligencia Artificial (IA)" justificando que "el factor humano es insustituible" y que esta tecnología "es una herramienta instrumental" en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida.

Así lo ha expuesto el docente durante su ponencia 'Inteligencia Artificial y derechos humanos: problemas y desafíos' como parte de la programación del curso 'Inteligencia digital, justicia digital: La sociedad contemporánea ante los retos de la revolución tecnológica'.

En este sentido, ha advertido que "aún no se ha descubierto cómo puede funcionar la IA para asimilarse al humano" y que "no existen estudios científicos serios sobre la capacidad que esta tecnología posee razonar", según declaraciones realizadas a Europa Press.

"Es muy fácil aventurar lo que las máquinas podrán hacer en 50 años si no se explica el cómo y, ese cómo, ahora mismo la ciencia no sabe cómo hacerlo", ha detallado. Asimismo, ha añadido que "la sabiduría, el lenguaje natural, la empatía o las emociones" se tratan de cualidades "estrictamente humanas" que, de momento, "las máquinas no pueden tener".

En cuanto a los perjuicios para la sociedad, ha alertado que esta tecnología "puede invadir los derechos humanos como la intimidad, la libertad, la justicia o la igualdad", entre otros. Además, puede tener efectos negativos derivados de los "sesgos que realiza la máquina", exponiendo como ejemplo el caso ocurrido en Estados Unidos con "la aplicación de la IA en programas de intervención judicial".

Del mismo modo, ha explicado que "por mucho que surjan voces alarmistas", profesiones como la del "médico, un juez o periodistas", entre muchos otras, "no deben temer por la aparición de estas tecnologías", ya que "la IA tiene un carácter instrumental, es decir, que sea a favor de la humanidad y nunca una finalidad en sí misma".

Por último, ha expresado su agradecimiento a la Universidad por la impartición de este curso y ha afirmado que "ha sido un éxito por parte de los organizadores", mostrando su sorpresa "tanto en la calidad, como en la cantidad de los alumnos con los que he compartido un espacio de aprendizaje y enriquecimiento colectivo".