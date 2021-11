Experta en mundo islámico: "EEUU es como el bombero pirómano de Afganistán"

La escritora y politóloga experta en el mundo islámico y derecho de las mujeres Nazanin Armanian lamenta que los talibanes han devuelto a la mujer afgana hasta la Edad Media y alerta de que Estados Unidos actúa como "bombero pirómano" porque "incendia" la situación para plantear una ocupación con coartada.

Armanian (Irán, 1961), exiliada en España desde 1983, se ha especializado en el derecho de las mujeres y sus vulnerabilidad en el mundo islámico y ha seguido desde agosto la salida de Estados Unidos de Afganistán y el impacto que ha tenido en ellas la vuelta del régimen talibán.

En declaraciones a Efe, esta experta ha recalcado que el drama de la mujer en particular, pero de la población afgana en general, no comenzó el pasado 15 de agosto con la salida completa de Estados Unidos del país sino que se ha mantenido durante cuatro décadas con mayor o menor tensión.

"Afganistán es uno de los países más estratégicos del mundo, fundamental para Estados Unidos, que ha estado allí desde 1980 y que, prácticamente, se ha encargado de armar a los talibanes", ha recordado Nazanin Armanian, que ha alertado de que la actual situación se agravará ahora con un invierno marcado por la hambruna y el frío.

"Las víctimas del integrismo han sido las mujeres, y lo han sido ante la pasividad de los hombres. Antes no estaban bien, pero con los talibanes han empeorado, han vuelto a la Edad Media", ha lamentado esta experta.

La toma del poder por parte de los talibanes se ha cebado, según esta experta, con las mujeres, violadas, silenciadas y asesinadas, con ejemplos claros y documentados como una policía embarazada de ocho meses o una jugadora de baloncesto, dos exponentes de una libertad eliminada.

"La sociedad internacional mira para otro lado, están ahora negociando quién y cómo se justifica para retomar las relaciones diplomáticas con los talibanes y cómo justificar ese acercamiento ante la sociedad de sus países", ha añadido Armanian, que ha pedido no caer en la "trampa" de creer que los talibanes de ahora se diferencian de los de antes.

"Están en una situación tan límite que hay familias vendiendo a sus bebés para mantener al resto de los hijos. Además, los hemos dejado abandonados, no hay nadie que testifique el horror porque quedan cuatro de sesenta medios de comunicación, porque la ayuda internacional ha salido y solo quedan quienes quieren vender a los talibanes como buenos", ha contado.

Armanian, que este lunes conversará con la periodista Susana Sarrión en un encuentro organizado por la Diputación de Granada, ha considerado que corresponde a la ONU intervenir en Afganistán para evitar que lo hagan terceros países con intereses particulares, aunque ha pronosticado que el sufrimiento actual servirá a grandes potencias de excusa para una nueva ocupación.

"Ahora saldrán titulares horribles, que son reales, para justificar una nueva ocupación con el pretexto de liberar al pueblo afgano. Estados Unidos es como el bombero pirómano, que incendia la situación para presentarse luego como el que apaga el fuego", ha añadido esta experta.

Ha recordado además que la situación de la mujer afgana no era así hace 50 años, que en la década de los sesenta había cuatro diputadas y casi no se veían los burka, por lo que ha pedido trabajar desde la ONU para que ellas no caigan en el olvido.

Durante el encuentro con Armanian, la periodista Susana Sarrión repasará la situación actual de las afganas y actualizará las iniciativas ciudadanas que surgieron este verano para conocer cómo han evolucionado las vías de apoyo desde acciones concretas.