Experta demanda que las personas con trastorno mental participen y formen parte de los planes de salud mental

Es importante que las personas con trastorno mental participen y formen parte de los planes de salud mental, ha señalado la doctora Marina Díaz Marsá, del Hospital Clínico de Madrid, durante la celebración del Simposio ULISES, organizado con la colaboración de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

"Es clave contar con su opinión. Los planes de salud mental asistenciales están desarrollados por enfermeras, psiquiatras* pero no suelen formar parte de esos grupos de trabajo las personas con trastorno mental. Y sin duda, la visión de ellos es imprescindible para desarrollar la mejor de las asistencias", ha añadido en un encuentro que, bajo el lema ' Por una travesía de calidad en las unidades de agudos', ha reunido de manera virtual a profesionales de la Salud Mental de toda España para debatir y actualizar diferentes aspectos relacionados con el abordaje del paciente

Aunque se han mejorado mucho los aspectos legales y técnicas, protocolizando medidas y tratamientos acordes a la ley, la doctora Díaz Marsá comenta que aún quedan bastantes áreas de mejora. "A veces no se trata de una cuestión económica ni es necesario gastar más, sino que se trata de que el personal sanitario entienda y reflexione sobre la situación que está viviendo el paciente y le dé el mejor de los tratos", explica.

No obstante, observa que "quedarían algunos aspectos de mejora que tienen que ver con los traslados; con la atención en urgencias, donde no siempre se atiende adecuadamente a los enfermos mentales; con la continuidad de cuidados cuando un paciente se va de alta...El tratamiento no termina cuando el paciente sale de la unidad de agudos, sino que se debe trabajar en coordinación con el centro de salud mental para lograr que el paciente tenga una vida digna y plena en el plano social, familiar y laboral".

En este contexto, la doctora Ana González Pinto, del Hospital Santiago Apóstol en Vitoria, que ha sido una de las encargadas de hacer la apertura, ha explicado que "el objetivo fundamental de este tipo de reuniones es dar a conocer el trabajo de las unidades de agudos de Psiquiatría, poner en común las herramientas para prevenir las recaídas, así como subrayar la importancia de considerar la perspectiva del paciente y de humanizar las estructuras hospitalarias y la atención que éste recibe".

La situación de estas personas también se ha visto afectada por la pandemia que estamos viviendo, ya que tal y como ha comentado la doctora González Pinto, "ha dificultado su atención. No solo por la necesidad de tener que realizar PCR a los pacientes y cumplir con las medidas impuestas para prevenir los contagios, sino por la reducción en el número de camas de las que disponíamos habitualmente".

En la mayoría de los casos, estas personas llegan a las unidades de agudos desde el Servicio de Urgencias, y se mantienen hospitalizados entre 15 días y un mes, dependiendo de la gravedad y respuesta terapéutica. " Al mejorar, se les da el alta a unidades de día de transición,en los centros que las tienen, o se les remite al Centro de Salud Mental", ha explicado la doctora González Pinto .La experta ha insistido en que la coordinación con estos centros es fundamental, ya que uno de los objetivos básicos es evitar que los pacientes recaigan.

Respecto al tratamiento, existen tres objetivos fundamentales. En primer lugar, tratar rápidamente los síntomas que generan sufrimiento y pensando en el largo plazo, para que su vida sea mejor tras ese ingreso, sin descuidar su salud física. En segundo lugar, realizar un abordaje farmacológico y psicológico combinados. Y, en tercer lugar, que todo ello se lleve a cabo desde la humanización de la práctica clínica, explicando bien al paciente por la situación que está pasando.