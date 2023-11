CC exige a la ministra Elena Sáinz la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Migraciones

Coalición Canaria ha exigido a la nueva ministra de Seguridad Social y Políticas Migratorias, Elena Sáinz, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Migraciones después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración cancelara la reunión prevista hoy lunes con la participación de todas las comunidades autónomas.

Los nacionalistas canarios esgrimen que esta cumbre era el primer paso del compromiso adquirido por el presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, para atender el drama humanitario que lleva afrontando en solitario Canarias.

"Ni la falta de quórum, tal y como se aseguró desde el Ministerio, ni el nombramiento del nuevo Gobierno y el cambio de carteras es motivo suficiente para postergar una Conferencia que lleva sin celebrarse cinco años y que es clave en la búsqueda de políticas que permitan afrontar el flujo migratorio de la ruta atlántica desde la corresponsabilidad, coordinación y solidaridad de todos los territorios", señalan los nacionalistas.

Asimismo, exigen a la nueva ministra de Seguridad Social y Políticas Migratorias que la convocatoria de la Conferencia de Migraciones "esté entre las prioridades de su agenda porque Canarias no puede seguir esperando respuestas del Estado".

Los nacionalistas canarios confían en que el nombramiento del nuevo Gobierno y los cambios del Ejecutivo de Pedro Sánchez en carteras como Derechos Sociales e Infancia sirvan para "desbloquear" la colaboración que "el Gobierno de España debió mostrar siempre hacia el Gobierno de Canarias".

En este contexto, recuerdan que el pasado mes de octubre las Islas rebasaron las estadísticas de la peor crisis migratoria hasta el momento, la crisis de los cayucos de 2006, registrando solo en el mes de octubre la llegada de 14.976 personas procedentes del continente africano y un acumulado de 30.400 migrantes hasta el 30 de octubre de este año, cifra que no ha parado de crecer durante este mes de noviembre, especialmente en este último fin de semana.

Coalición Canaria enfatizó en que Canarias "necesita respuestas y no excusas" y recordó que el Ejecutivo canario tutela en estos momentos más de 4.700 menores no acompañados y reclamó al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que "no dilate ni un segundo la reforma legislativa en la Ley del Menor incluida en el acuerdo entre socialistas y nacionalistas".