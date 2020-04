PP exige a Iglesias proteger a los mayores: "Son los niños de la posguerra"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que proteja a los mayores, y ha afirmado que "bajo su tutela han muerto 16.000 personas mayores", que son "los niños de la posguerra, los padres de la Transición".

García Egea ha hecho este reproche a Iglesias en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha asegurado que el objetivo al frente del mando único en las residencias era "salvar vidas", no conseguir "un sillón en el CNI" para él.

Sin responder de forma específica a su intervención en las residencias de ancianos, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales ha reivindicado su trabajo para impulsar el "mayor escudo social de la historia", que incluye -ha dicho- que en mayo esté disponible el ingreso mínimo vital que servirá para reactivar el consumo.

El vicepresidente y líder de Podemos asumió al inicio de la crisis de la COVID-19 las competencias de coordinar el funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado, en cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos, para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, lo que incluía las residencias.

"Los mayores que usted olvida fueron los niños de la posguerra, fueron los padres de la Transición, fueron los abuelos a los que gracias a su pensión se superó la crisis de 2008. Son la mejor generación de españoles y por eso le exijo que los proteja", ha incidido García Egea en su turno de réplica.

En un tono muy duro, el secretario general del PP ha considerado una "inutilidad" su Vicepresidencia y le ha pedido que "ya que no ayuda, por lo menos no estorbe".

Ha augurado además que con "su tono pausado de no haber levantado un puño en su vida", Iglesias destruirá el PSOE y arruinará España.

"El principal partido de la oposición merece un contenido algo mejor que el que ha expresado usted", ha espetado, por su parte, el líder de Podemos, que ha traído a colación las privatizaciones y los recortes de los gobiernos del PP en la gestión de la sanidad.

"En este país hay consensos transversales. La gente que vota a su partido, señor Egea, no quiere ver más recortes en la sanidad pública, no quiere volver a tener una industria deslocalizada que no pueda fabricar respiradores; quiere ver a un país defendiendo nuestros intereses en Europa. Aléjese usted de Vox y vuelva a la Constitución", ha pedido Iglesias. EFE