Exclusiva: Terelu Campos recibe el alta hospitalaria esquivando a la prensa

MADRID, 12 (CHANCE)

Terelu Campos ha recibido el alta hospitalaria una semana después de someterse a una doble mastectomía. Sin querer atender a los medios a la salida de la Fundación Jiménez Díaz, la colaboradora se ha marchado a toda prisa del centro médico esquivando así a la prensa.

Como hemos podido saber en exclusiva, la seguridad del centro pedía a los reporteros y fotógrafos que se retirasen de la salida, momento en el cual Terelu ha salido para meterse corriendo al coche donde le esperaba su hermana Carmen Borrego y el marido de esta, José Carlos Bernal.

Así, Terelu ha terminado con 8 días de ingreso que comenzaron el viernes de la semana pasada. Desde ese momento, un sinfín de amigos de la colaboradora la han visitado en el hospital madrileño. Su madre, su hermana y su hija Alejandra no se han separado de su lado, estableciendo turnos para que no se quedase sola en ningún momento.

Este paso ha sido muy importante para Terelu Campos, pues después de valorar su situación con el equipo médico de la Fundación Jiménez Díaz, llegaron a tomar la decisión de hacer una doble mastectomía. Ella misma lo explicó así en la mesa redonda que participó de la mano de Ausonia: "He tomado esa decisión acompañada de mi equipo médico y a partir de ahí la vida me llevará por el camino que decida, que espero que sea bueno, pero no voy a entrar en detalles. Creo que hay algo que necesito que permanezca en mi intimidad. Soy una persona pública pero soy una persona, no solo pública".

Por su parte, su hermana Carmen Borrego nos explicaba este mismo viernes que Terelu era una auténtica campeona. Ya en casa, la hija de María Teresa Campos ha sorprendido a todos con esta actitud pues ella siempre se ha mostrado muy cercana a los medios cuando ha recibido el alta hospitalaria.