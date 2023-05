Eva Longoria o Irina Shayk no se pierden el nuevo lanzamiento de JVKE y la NASA

MADRID, 23 (CHANCE)

La conocida marca de helados Magnum se une a JVKE y la Nasa para formar uno de los duetos musicales más especiales de este año. La estrella de TikTok y el astro más grande del sistema solar se han unido para presentar la nueva versión del éxito mundial 'Golden Hour' que se ha estrenado por todo lo alto en el Festival de Cine de Cannes.Como no podía ser de otra forma, los asistentes al festival pudieron disfrutar de la tradicional fiesta de Magnum con motivo de este nuevo lanzamiento en la que se dieron cita muchos de los rostros más conocidos de nuestro país, como Rossy de Palma o Clara Galle, pero también de fama internacional como es el caso de Eva Longoria o Irina Shayk. El toque musical llegó de la mano de Burna Boy y Bob Sinclar, como cabezas de cartel, junto a las actuaciones de artistaslocales como Barbara Butch y Je t'Aime party by Dorion, que hicieron bailar a toda La Croisette."Ha sido muy divertido trabajar con Magnum para dar vida a esta versión totalmente nueva de 'Golden Hour' utilizando los sonidos reales del sol. Es un proyecto genial porque siempre he intentado ir más allá de los límites de la creatividad en mi música y utilizar los datos de la NASA para crear mi último tema es, sin duda, uno de esos momentos increíbles" reconoció el propio JVKE sobre el proyecto.Con este proyecto, Magnum y JVKE buscan alcanzar el número uno mundial siendo la primera canción que utiliza sonidos del sol. Además la campaña #PleasureIsAlwaysOn reúne a los buscadores de placer de todo el mundo para disfrutar de la dulce evasión de la música este verano ya que el placer está siempre activo.