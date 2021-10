Eva González, un día más en Madrid por trabajo, 'obligada' a separarse de su hijo

MADRID, 30 (CHANCE)

En el mejor momento de su vida a nivel personal y profesional, Eva González está centrada en sus proyectos como presentadora de 'La Voz' y también en el cuidado de su hijo Cayetano que se ha convertido en un pilar fundamental para ella en su día a día. Intentando alejarse lo máximo posible de las polémicas que rodean a la familia Rivera-Pantoja, esta vez Eva hizo oídos sordos a las preguntas sobre la familia de su marido."Yo no sé nada, de verdad. Perdóname, pero es que no tengo ni idea" sentenció Eva cuando le preguntamos por el momento que atraviesan Isabel Pantoja y Kiko Rivera. En cuanto a si su marido Cayetano Rivera había hablado con su hermano tras el fallecimiento de su abuela, Ana, Evva insiste en su postura: "Es que no tengo ni idea, de verdad. No tengo ni idea".A caballo entre Sevilla y Madrid donde cumple con sus compromisos profesionales, Eva viajó un día más hasta la capital confirmando que como madre le cuesta mucho separarse de su hijo Cayetano: "Hombre, pues claro".