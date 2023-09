Eva González desvela qué le hace sentirse viva y qué le desea a Cayetano

La presentadora de 'La Voz', espectacular, acaparó todas las miradas en la presentación del nuevo disco de David Bisbal con un total look blanco

MADRID, 29 (CHANCE)

Presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con David Bisbal después de años trabajando codo con codo en 'La Voz', Eva González ha ejercido de maestra de ceremonias en la fiesta de presentación del nuevo disco del almeriense, 'Me siento vivo', que tampoco se perdieron otros rostros conocidos como Blanca Paloma, Isabel Jiménez o la mujer del cantante, Rosanna Zanetti.

Pero si hay alguien que ha acaparado todas las miradas esa ha sido sin duda la modelo sevillana que, directa desde el rodaje del talent musical de Antena 3, dejó a más de uno sin palabras con su belleza y su espectacular look. Demostrando que menos es más, la ex de Cayetano Rivera ha deslumbrado con un mono de manga larga en color blanco, con cuello chimenea, bolsillos en el pecho y cinturón a juego realzando su figura.

"Estoy encantada de estar aquí. Sabéis la relación que me une a mi amigo David de tantos años trabajando juntos y voy a presentar su disco" ha contado, revelando si tuviese que destacar algo del cantante de 'Ave María' sería "lo bellísima persona que es". "Se destaca él solo porque es maravilloso. Como cantante qué te voy a contar, eso lo sabe todo el mundo, pero el que tenga oportunidad de conocerlo como persona se asombraría de lo maravilloso que es, David es todo corazón" ha confesado.

Haciendo un guiño al título el nuevo trabajo del almeriense, 'Me siento vivo', Eva ha confirmado qué es lo que le hace a ella sentirse viva cuando está a punto de cumplirse un año de su separación de Cayetano Rivera: "Gracias a Dios, siempre me he sentido viva toda mi vida. Gracias a mi hijo, a mi trabajo, a mi familia, a la gente a la que quiero y me acompaña y están conmigo siempre, siempre me siento viva. Ojalá no pierda eso nunca, imagínate" ha revelado.

Un gran momento en el que, por el momento, parece que no hay cabida para el amor a diferencia del torero, que mantiene una relación más que consolidada con la portuguesa María Cerqueira desde el pasado mes de febrero. Muy discreta, Eva prefiere no hablar de Cayetano, aunque sí ha dejado claro que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida: "A todo el mundo".