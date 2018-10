Eva González se despide para siempre de 'Masterchef'

MADRID, 18 (CHANCE)

Eva González ha arrancado una nueva etapa profesional que le ha llevado a decir adiós a Masterchef. Tras seis años al mando de las cocinas más famosas de la televisión, la presentadora ha dado un salto al plató de La Voz en Antena 3.

Así lo conocimos este miércoles durante El Hormiguero, Pablo Motos había prometido que anunciaría el nombre del nuevo conductor del espacio musical, y así fue. Eva González toma el relevo de Jesús Vázquez, cara indiscutible de este formato durante los años que estuvo en Telecinco.

Una nueva andadura que le lleva a despedirse de un gran equipo humano que se ha convertido en una familia para la sevillana. Así lo ha querido manifestar la propia Eva en su perfil de Instagram: "Hoy comienza una nueva aventura para mi, un sueño cumplido, una meta alcanzada. Voy a presentar @lavozantena3. Dejo atrás 6 años de mi vida maravillosos en los que he aprendido muchísimo y he forjado grandes amistades que estoy segura de que se van a conservar para siempre. Gracias @rtve @shineiberia y @masterchef_es por cuidarme tanto. Sois un equipo humano de 10".

Además, la mujer de Cayetano Rivera asegura que ser parte de La Voz es un sueño cumplido para ella: "De pequeña me dijeron que nunca dejara de soñar y he intentado no dejar de hacerlo porque sé que los sueños se cumplen. Voy cargada de buenos deseos, optimismo y muchos nervios para qué nos vamos a engañar pero sobre todo voy cargada de ilusión".

Inmersa ya en su nuevo profecto profesional, Eva ha acudido esta misma mañana a OndaCero para promocionar esta nueva edición de La Voz.