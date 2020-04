Euskadi pide el fin del estado de alarma y la devolución de competencias

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha reclamado este jueves en el Senado el fin del estado de alarma por la pandemia de coronavirus porque ya se está rozando el límite de lo "razonable" para que siga en vigor y ha pedido al Gobierno que no sitúe al Estado autonómico en "estado de shock" y que devuelva a las comunidades las competencias que les corresponden.

Erkoreka ha intervenido en nombre del Gobierno Vasco en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, en la que la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y representantes de las autonomías han expuesto sus posturas en relación a la gestión de crisis derivada de la COVID-19.

Ayer, el lehendakari, Iñigo Urkullu, consideró que no se puede mantener el mando único y el estado de alarma de la manera en la que lo hace el Gobierno y pidió al presidente Pedro Sánchez el establecimiento de un diálogo bilateral con las instituciones vascas para desarrollar el plan de transición de la pandemia en Euskadi.

En esta misma línea, Erkoreka ha dicho que serán los grupos parlamentarios los que determinarán si la fase de desescalada se desarrollará o no bajo el paraguas del estado de alarma, pero a su juicio "no se puede proyectar" más allá de lo que es razonable y proporcionado.

"Es hora ya de restaurar la legalidad competencial ordinaria y de que las comunidades autónomas recuperen el ejercicio de las competencias que por derecho les corresponden", ha insistido.

"Es hora de ir abandonando el paraguas del estado de alarma y afrontar con los instrumentos legales y competenciales ordinarios esta última fase", ha recalcado.

En su opinión, no es bueno que una "abusiva e incorrecta" gestión del estado de alarma acabe situando al Estado autonómico "en situación y estado de shock".

El portavoz del Gobierno Vasco ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez eligiera la opción "más centralizada" para gestionar el estado de alarma cuando podía haber elegido otra fórmula más "respetuosa" con las comunidades autónomas. "Se ignoró esa opción y se optó por el mando único", ha lamentado.

Los poderes centrales, ha denunciado, han asumido unilateralmente competencias de titularidad autonómica "rebajando las comunidades a la consideración de meros entes locales".

A su juicio, el Gobierno optó por responder a la pandemia al margen de los mecanismos ordinarios del Estado autonómico e incluso en contra de los mismos y concentrar todos los poderes en el centro dando por supuesto que la estructura descentralizada no es útil para afrontar con éxito el desafío de la pandemia.

Ha recordado que otros Estados de la Unión Europea han confiado y apostado por sus estructuras descentralizadas federales y ha criticado "el escaso arraigo en España" de esa cultura federal.

"Y eso me preocupa -ha dicho- en la medida en que tras esa desconfianza pueda subyacer la idea de que el centralismo es sinónimo de eficacia o de que las comunidades no son fiables porque no han llegado todavía la mayoría de edad", dos percepciones que, a su juicio, son "tan gratuitas como falsas".

Erkoreka también ha puesto encima de la mesa la opinión del Gobierno Vasco sobre las conferencias de presidentes que se han celebrado desde el inicio de la crisis sanitaria que solo han servido para que Sánchez informara de las decisiones ya adoptadas, publicas y comunicadas a la ciudadanía.

Las conferencias de presidentes, ha opinado, hubieran desempeñado un papel diferente si en las materias de competencia autonómica el decreto del estado de alarma hubiera instituido a los presidentes autonómicos en las autoridades competentes delegadas de Gobierno central. EFE