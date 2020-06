Euskadi levantará el estado de alarma este viernes "si nada se tuerce"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, tiene previsto levantar el estado de alarma este viernes y abrir la circulación con Cantabria "si nada se tuerce", después de analizar el jueves un informe del Departamento de Salud sobre la evolución de la pandemia en Euskadi.

Así lo ha anunciado Urkullu este martes en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el que ha explicado que la previsión es que el levantamiento del estado de alarma entre en vigor a las cero horas del viernes, aunque ha dejado claro que todavía "nada va a ser igual" y que habrá que mantener medidas como el distanciamiento físico, la higiene y el uso de mascarilla.

Ayer Urkullu y el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, mantuvieron una conversación telefónica y reafirmaron su intención de pasar a la nueva normalidad y abrir la libre circulación entre los dos territorios este viernes, dos días antes que el resto del país.

Navarra y La Rioja mantienen que hasta el 21 no levantarán la fase 3 y por tanto el estado de alarma, de ahí que no se pueda adelantar la movilidad con estas regiones limítrofes hasta que no estén en la misma situación que Euskadi .

El lehendakari ha explicado que la previsión es analizar este jueves en un Consejo de Gobierno extraordinario el informe que el Departamento de Salud está elaborando para establecer si se puede adelantar al viernes el levantamiento de la fase 3 y el estado de alarma.

Ha reconocido que ayer ya compartió la situación con la consejera de Salud y que los datos muestran que la "evolución epidemiológica es satisfactoria" en Euskadi a pesar de los rebrotes de los últimos días, algo que también ha sido valorado por el Ministerio de Sanidad.

Si en el Consejo de Gobierno extraordinario del jueves se decide finalmente levantar el estado de alarma se publicará un decreto y una orden de la consejera de Salud regulando todos los detalles de la nueva situación y las medidas que "durante un tiempo" se van a mantener y en la que ya están trabajando todos los departamentos vascos.

Urkullu ha recordado respecto a la movilidad entre ciudadanos de Cantabria y Euskadi que hay "miles" de vascos con segundas residencias en esa comunidad, en un momento además en el que comienza la temporada de playa. Ha asegurado que es "interesante" que se pueda dar una señal de "normalización" y facilitar el "disfrute" con una comunidad con la que la relación durante los fines de semana es mucho "más intensa" que con otras.

El lehendakari también ha indicado que la consejería de Seguridad está trabajando en un operativo de fin de semana para regular el tráfico entre ambas comunidades.

Ha dejado claro que el levantamiento del estado de alarma no supone que se podrá hacer lo mismo que antes y ha emplazado a que más personas utilicen la mascarilla. "Necesitamos seguir usando la mascarilla y tienen que ser muchas miles más las que comiencen a utilizarla de manera ordinaria", ha añadido.

"Cuando se levante la fase 3 y el estado de alarma nada volverá a ser como antes" de la emergencia sanitaria, ha zanjando.

Preguntado si contempla con "preocupación" la llegada a Euskadi en próximas semanas de una "avalancha" de madrileños, comunidad donde las cifras por COVID-19 han sido superiores, Urkullu ha asegurado que lo importante es que la ciudadanía, independientemente de donde provenga, cumpla con las medidas preventivas porque el coronavirus "no tiene fronteras". EFE

